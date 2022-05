Mercato: le Barça s'intéresse à Koundé

À la recherche d'un défenseur central, le Barça s'est penché sur le cas de Jules Koundé (23 ans), sous contrat avec le FC Séville jusqu'en 2024. Mais le club catalan n'est pas le seul sur le dossier.

Jules Koundé va-t-il quitter le FC Séville cet été ? Un an après avoir failli rejoindre Chelsea, l'international français est très apprécié du côté de la Catalogne, et notamment de Xavi, qui aimerait renforcer sa défense centrale. Si le technicien du Barça aimerait faire signer en priorité Kalidou Koulibaly (Naples), sous contrat jusqu'en 2023, il n'oublie pas la situation de Koundé, qui aimerait quitter Séville, rapporte Mundo Deportivo et qui faisait partie des premières cibles de Xavi, avant même sa prise de fonction.

Pourtant, l'opération s'annonce très difficile en raison de la situation financière du Barça et dépend fortement des mouvements au sein de l'effectif actuel du club catalan. Fernando Navarro, directeur sportif adjoint de Séville, a une très bonne relation avec Xavi et il n'est pas exclu qu'il y ait un accord pour qu'un ou plusieurs joueurs transférables du Barça rejoignent le sextuple vainqueur de la Ligue Europa.

>> Le mercato en direct

Chelsea pourrait revenir à la charge

L'international français, recrue la plus chère de l'histoire du FC Séville, pour 25 millions en 2019 après son arrivée en provenance des Girondins de Bordeaux, a de très bons retours de la part du secrétariat technique du Barça, comme l'explique Mundo Deportivo.

Il n'y a pas qu'en Espagne que le défenseur sévillan a la côte. Pour compenser les futurs départs d'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, Chelsea pourrait revenir à la charge après avoir loupé le coche l'été dernier. Une fois que le gouvernement britannique aura approuvé la vente du club londonien, ils auront le feu vert pour entrer sur le marché et Koundé sera l'une de leurs principales cibles.