Bayern: Coman aurait repoussé une offre de prolongation

Au Bayern Munich depuis 2015, Kingsley Coman a refusé selon la presse allemande une offre de prolongation jusqu'en 2026. Manchester United serait toujours très intéressé par l'international français, encore sous contrat néanmoins jusqu'en juin 2023.

Kingsley Coman se dirige-t-il vers un départ? L'international français, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2023, a refusé une offre du club pour prolonger jusqu'en 2026, affirme lundi le magazine allemand Kicker, généralement très bien informé.

Un salaire multiplié par deux à Manchester United?

L'ailier de 26 ans a pris une nouvelle dimension depuis son but vainqueur en août en finale de la Ligue des champions contre Paris (1-0), et le club champion d'Europe lui a fait une proposition de prolongation de son contrat, selon Kicker. En Bavière depuis l'août 2015, Coman a tout gagné avec le Bayern Munich, où il a conquis 14 trophées.

Mais Kingsley Coman a refusé et "les négociations sont interrompues", ajoute le magazine sur sa page internet, rappelant que "Coman avait eu cet été une offre intéressante de Manchester United". Ces dernières semaines, Bild indiquait que les Red Devils sont toujours intéressés pour recruter Coman, en lui proposant un salaire multiplié par deux en comparaison à ce qu'il gagne actuellement en Allemagne.

Toujours selon Bild, les dirigeants bavarois craignent de plus en plus de perdre Kingsley Coman et ne pourront pas rivaliser avec la proposition financière de Manchester United. A 24 ans (il en aura 25 en juin), Coman pourrait donc rapidement donner un nouvel élan à une carrière déjà bien remplie, lui formé au PSG et passé aussi par la Juventus. Président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge avait déclaré en décembre dernier que Kingsley Coman n'était pas à vendre.