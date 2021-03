Mercato en direct: Laporta s'attaque déjà à la prolongation de Messi au Barça

En attendant le mercato estival, certaines destinations exotiques pourraient encore servir de terre d'accueil pour d'anciens grands noms de la planète foot. Le Slovaque Marek Hamsik pourrait ainsi s'engager en Europe après son départ de la Chine. Du côté des grands clubs, on prépare déjà les transactions futures et on multiplie les contacts ou messages en direction des nouveaux phénomènes. C'est notamment le cas de Hans-Dieter Flick qui n'a pas exclu une arrivée de Erling Haaland au Bayern dans le futur. En Ligue 1, c'est en coulisses que l'on s'active. A Lille, notamment, le président Olivier Létang souhaiterait intégrer un ancien membre du staff du PSG en tant que directeur de la cellule haute performance du LOSC.