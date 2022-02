Bordeaux: Guion priorité pour succéder à Petkovic, Bettoni et Lamouchi dans la course

Les Girondins se sont mis en quête d’un nouvel entraîneur après l’éviction de Vladimir Petkovic. Selon les informations de RMC Sport, David Guion fait office de priorité pour succéder au technicien suisse même si plusieurs pistes existent comme celles menant à David Bettoni et Sabri Lamouchi.

Les pistes se multiplient du côté de Bordeaux, quelques heures seulement après la mise à l'écart de Vladimir Petkovic ce lundi. Les Girondins ont fait de David Guion leur priorité selon les informations de RMC Sport. Avant-dernier du classement de Ligue 1 après une nouvelle déroute dimanche contre Reims (5-0), Bordeaux pourrait justement donner une chance de se relancer à l'entraîneur de 54 ans qui reste sans contrat depuis son départ du club champenois pendant l'intersaion.

Après quatre années à la tête du Stade de Reims, David Guion pourrait connaître sa deuxième aventure sur un banc de Ligue 1, la quatrième au total pour celui qui a également officié à Chambéry (2010-2011) et à l'AS Cannes (2011) en tant que numéro un.

Bettoni étudié sérieusement, Lamouchi apprécié

Si David Guion fait office de priorité pour le club au scapulaire, la direction bordelaise ne manque pas de pistes. Comme indiqué par Canal+ et confirmé par RMC Sport, David Bettoni fait aussi partie des candidatures sérieuses étudiées par le club. L'ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid cherche une première expérience en tant que numéro un.

Bordeaux apprécie aussi le profil de Sabri Lamouchi. L'ancien milieu de l'équipe de France (12 sélections) avait déjà figuré parmi les potentiels entraîneurs de l'équipe girondine pendant l'été avant la nomination de Vladimir Petkovic.

Batlles pas contacté, Garcia ne viendra pas

Comme indiqué précédemment par RMC Sport, les noms de Laurent Batlles et Joao Sacramento ont circulé, mais ces derniers n'ont pas été contactés. Le technicien tricolore est libre depuis l'arrêt de son aventure à Troyes, le 30 décembre dernier. Idem pour l'ancien adjoint de Jose Mourinho à Tottenham et l'AS Roma, passé notamment par Lille et Monaco en Ligue 1 qui n'a pas non plus été contacté par la direction girondine et qui part de plus loin dans l'esprit des dirigeants.

Présenté comme l'une de priorités avant l'émergence de David Guion, Rudi Garcia ne signera pas à Bordeaux. La piste est écartée selon les informations de RMC Sport. Sans club depuis son départ de l'OL à la fin de la saison 2020-2021, l'ancien entraineur des Gones privilégie un club qui a des ambitions et peut être amené à jouer la Ligue des champions.