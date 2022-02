Bordeaux: Garcia ne succédera pas à Petkovic, le point sur les autres pistes

Les Girondins sont à la recherche d'un nouvel entraîneur après l'éviction de Vladimir Petkovic ce lundi. Si plusieurs pistes ont été citées du côté du club bordelais, aucune n'a abouti pour l'instant selon les informations de RMC Sport, et notamment celle menant à Rudi Garcia.

Avant-dernier de Ligue 1 après une nouvelle déroute contre Reims (5-0) ce dimanche lors de la 23e journée, Bordeaux traverse une grosse crise de résultats avec une seule victoire (et quatre défaites) lors de ses dernières sorties en championnat.

Au lendemain du revers en Champagne, Gérard Lopez et la direction girondine ont décidé de démettre Vladimir Petkovic de ses foncions à la tête de l'équipe première. La quête de son sucesseur n'a pas encore abouti.

Il était une des priorités du club mais la piste menant à Rudi Garcia est écartée, selon les informations de RMC Sport. Sans club depuis son départ de l'OL à la fin de la saison 2020-2021, l'ancien entraineur des Gones et de l'OM ne sera donc pas le futur coach des Girondins.

Batlles pas contacté

Les autres pistes envisagées n'ont pas encore vraiment avancé. Pour l'instant, Laurent Batlles n'a pas été contacté par la direction bordelaise. Le technicien tricolore est libre depuis l'arrêt de son aventure à Troyes, le 30 décembre dernier.

Idem pour Joao Sacramento. L'ancien adjoint de Jose Mourinho à Tottenham et l'AS Roma, passé notamment par Lille et Monaco en Ligue 1, n'a pas non plus été contacté par la direction girondine.