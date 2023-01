Ligue 2: le jour où l’AS Saint-Etienne a refusé… Alphonso Davies

Invité de RMC Sport sur Twitch, Chris Mavinga a révélé que son agent avait proposé un certain Alphonso Davis à l’AS Saint-Etienne il y a quelques années. Refus catégorique du club du Forez.

Les carrières se jouent parfois à peu de choses. Révélé aux yeux du grand public par le Bayern Munich à partir de la saison 2019-2020, le Canadien Alphonso Davies aurait pu faire ses grands débuts sur le Vieux-Continent… avec un maillot de l’AS Saint-Etienne sur le dos.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Invité de l'émission "Dans la sauce" sur le Twitch de RMC Sport, Chris Mavinga a révélé que le puissant latéral gauche avait été proposé au club du Forez il y a quelques années. Lorsqu’il s’est engagé avec le Toronto FC en 2017, Mavinga a en effet eu l’occasion de croiser un jeune homme pétri de talent au Canada.

"Il ne joue pas dans un pays de foot"

"Quand je suis arrivé, je m’amusais à donner des noms à mon agent pour qu’il les propose en Europe, s’est remémoré l’ancien Rennais, aujourd'hui au Los Angeles Galaxy. J’ai l’anecdote d’Alphonso Davies. Quand on se joue, il a 16 ans. Il joue à Vancouver et nous on joue souvent contre les Canadiens. Je vais voir mon agent et je lui dis: 'Alphonso Davies c’est un monstre! Propose-le en France pour des clubs.' Je vais dire le nom du club: il le propose à Saint-Etienne. Mon agent m’appelle et me dit: ‘On ne veut pas de ce joueur, il ne joue pas dans un pays de foot.'"

L'anecdote racontée par Mavinga se situe entre 2017 et janvier 2019, avant le départ du latéral canadien au Bayern et lorsque les deux joueurs évoluaient en MLS. À cette époque, l’ASSE oscille entre la 4e et la 7e place de Ligue 1. Nul doute qu’un petit Alphonso Davies, titulaire à 24 reprises avec le Bayern Munich dès sa première saison complète en Bavière en 2019-2020, aurait été utile.