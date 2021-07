Manchester United: la venue de Varane pourrait avoir changé la donne dans le dossier Pogba

Convoité par le PSG, Paul Pogba considère toujours l’intérêt du PSG. Mais une donnée pourrait avoir changé la donne: la direction prise par Manchester United, qui est en train de réaliser un mercato très prometteur pour l’avenir.

Paul Pogba va-t-il garnir un peu plus le prestigieux tableau de chasse du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival? La question se pose régulièrement ces derniers jours, alors que nous vous confirmions qu’il existe un intérêt réciproque bien réel entre le PSG et l’international français (84 sélections, 11 buts), n'en déplaise à certains supporters du club de la capitale.

Mais une nouvelle donne pourrait bien avoir un peu changer la donne: le gros mercato également réalisé par Manchester United. Déjà renforcés par la signature du talentueux anglais Jadon Sancho contre 85 millions d’euros (record sur cette période de transferts), les Red Devils ont en effet bouclé la venue d’un autre très gros poisson en la personne de Raphaël Varane.

Pogba va entrer dans sa dernière année contrat

La venue du coéquipier de Pogba en sélection, avec qui il a vécu les plus grands succès comme les plus grosses désillusions en Bleus, pourrait bien avoir donné à réfléchir au milieu de terrain de 28 ans, à Manchester depuis 2016. Sky Sports lâche même ce vendredi que la "Pioche" se verrait désormais faire durer son aventure avec United, où il entretient une bonne relation Ole Gunnar Solskjær.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022, le média sportif assure que Paul Pogba ne songerait pas à prolonger lors de cette fenêtre estivale, mais ne s’interdirait plus de le faire à l’avenir. En entrant dans sa dernière année de contrat, le champion du monde en titre a en tout cas la main sur son avenir. Bien plus que son club, qui maintient les contacts avec l’entourage du joueur avec qui il aimerait construire son futur proche autour de Varane et Sancho.