Reims-PSG: sécurité renforcée pour les débuts attendus de Messi

La Stade de Reims reçoit le PSG ce dimanche en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle Lionel Messi pourrait disputer ses premières minutes avec Paris. Cette hypothèse suscite une grande attente de la part des supporters et pouvoirs publics qui ont renforcé la sécurité des Parisiens.

A l’image du déplacement à Brest la semaine passée, Lionel Messi et le PSG attirent les foules et suscitent un énorme engouement chez les fans de Ligue 1. Cette fois, c’est au tour de Reims de succomber à la folie Messi avec les probables débuts de l’Argentin sous le maillot francilien.Si Mauricio Pochettino a ménagé le suspense et a choisi de na pas confirmer sa présence dans le groupe, le sextuple Ballon d’or devrait bien participer au voyage à Reims pour la quatrième journée de championnat.

Gros dispositif sécuritaire à l’hôtel et au stade

L’attente est telle que les autorités ont choisi de renforcer la sécurité autour de l’établissement où séjourneront les Parisiens lors de leur déplacement à Reims. C'est l'hôtel Continental sur les Promenades de Reims qui accueillera dans les prochaines heures le PSG de Lionel Messi. Le club de la capitale a privatisé les lieux qui se trouvent en plein centre-ville. Une sécurité normalement renforcée autour de l'hôtel sera mise en place dans les prochaines heures.

Idem pendant le match de L1 puisque les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif sécuritaire pour éviter tout mauvaise surprise. Plus de 250 membres des forces de l'ordre seront mobilisées ce dimanche soir pour assurer la sécurité d’un match disputé à guichets fermés au stade Auguste Delaune.

150 demandes pour la presse

L’excitation autour des débuts possibles de Lionel Messi avec le PSG ne touche pas uniquement les supporters rémois et parisiens. Les médias s’emballent également pour cette rencontre qui pourrait marquer l’histoire du club francilien et du championnat de France. L’Union des journalistes de sport en France (UJSF) qui gère les accréditations pour les matchs de Ligue 1 a ainsi confirmé une très forte hausse du nombre de personne voulant assister au match depuis le stade. L’association a reçu plus de 150 demandes pour la presse.

Contrairement à l’habitude, on compte beaucoup de médias internationaux et en particulier en provenance d’Espagne ou d’Argentine. Au total, 80 journalistes seront en tribunes de presse et plus une trentaine de photographes se trouveront aux abords de la pelouse pour normalement immortaliser les premiers pas de Lionel Messi en Ligue 1. Le match entre Reims et le PSG sera diffusé dans 208 territoires à travers le monde.