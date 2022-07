Mercato: Ahamada, Aloé, Dossevi... L'équipe UNFP des joueurs sans contrat

Comme chaque été, l’UNFP constitue un groupe de joueurs sans club pour un stage de préparation en vue de la prochaine saison. Parmi les joueurs aspirants à retrouver un club professionnel, on retrouve cette année l’ancien Marseillais Baptiste Aloé, Ali Ahamada ou encore Mathieu Dossevi. Ils retrouveront Sochaux ce vendredi pour un match amical à Delle.

Un effectif qui sent bon la Ligue 1 d'il y a quelques années. Ali Ahamada, Mathieu Dossevi et Baptiste Aloé se retrouveront ce vendredi à 16h30 pour affronter le FC Sochaux à Delle, dans le Territoire de Belfort. Ces trois joueurs seront sous les couleurs de l’UNFP puisqu’ils sont sans club à l’heure actuelle. Comme tous les étés, l’Union nationale des footballeurs professionnels réunit certains joueurs sans contrat pour un stage de préparation durant l’intersaison afin que les joueurs gardent la forme en vue d'un éventuel rebond dans un club professionnel.

Lors de ce match face aux Lionceaux, d’autres anciens pensionnaires de Ligue 1 essaieront de prouver leur valeur comme Mickaël Panos (un match en Ligue 1), ancien Stéphanois ou encore Wesley Jobello, passé par l’OM (trois matchs), Clermont (59 matchs) et le GFC Ajaccio (69 matchs).

International malien, Mana Dembélé espère lui aussi poursuivre sa carrière professionnelle après une pige de deux ans au Luxembourg. Dans les têtes d'affiche de cette liste, Ali Ahamada est l'un ayant l'un des plus gros bagages en Ligue 1 avec 134 matchs et un but. Le gardien comorien cherche une nouvelle terre d'accueil après avoir écumé l'Europe (Turquie, Norvège et Andorre). Après avoir connu la coupe d'Europe avec l'Olympiacos et le Standard de Liège, Mathieu Dossevi a rejoint l'UNFP suite à la fin de son contrat avec Amiens en juin dernier. Même scénario pour l'ancien Marseillais Baptiste Aloé, sans club depuis l'expiration de son bail avec le FC Dinamo (Roumanie). Le 1er juillet, le groupe UNFP défiait Valenciennes pour le premier match de préparation avec une défaite 1-0 en fin de compte.

Fin juin, l’UNFP annonçait un groupe de 23 joueurs pour prendre part au stage estival. Ce groupe a évolué au gré du mercato puisque initialement présent au stage, Zacharie Boucher s’est engagé avec le SC Bastia seulement deux jours après le début de la préparation. Idem pour l’ancien portier du Red Star, Paul Charruau, qui atterrit à Amiens après une semaine de stage.

Parmi les anciens pensionnaires de l’UNFP certains ont bien rebondi comme Akim Zedadka, passé par la case chômage en 2018, qui vient de signer avec Lille après avoir découvert la Ligue 1 avec Clermont. Arnaud Souquet, 30 ans et 137 matchs de Ligue 1 au compteur, a lui aussi participé au stage en 2014 avant de signer à Dijon puis Nice. Des trajectoires que les 23 actuels pensionnaires de l’UNFP espèrent suivre en se montrant à leur avantage lors des matchs de préparations.