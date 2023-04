Real Madrid: les conseils de Benzema à Camavinga pour réussir

EXCLU RMC SPORT - Eduardo Camavinga ne tarit pas d'éloge sur son coéquipier Karim Benzema, qui lui donne quelques conseils pour s'améliorer au Real Madrid.

Eduardo Camavinga se sent comme chez lui à Madrid. Arrivé à l'été 2021 en provenance de Rennes contre 31 millions d'euros, l'international français (7 sélections) a notamment été accueilli par Karim Benzema, au Real depuis 2009. Le capitaine des Merengue n'a pas hésité à faciliter l'intégration du joueur de 20 ans.

"C'est sûr qu'il m'a aidé et qu'il m'a pris sous son aile quand je suis arrivé, explique Camavinga à RMC Sport. La pré-saison a aidé énormément quand il y a des Français parce que quand j'arrivais, je ne parlais pas forcément bien espagnol. J'essaie de me débrouiller avec le peu d'anglais. Donc c'est sûr que ça aide beaucoup les Français ici. Ils sont cool, c'est plus facile."

Les conseils précieux de Benzema

Eduardo Camavinga est très élogieux envers Karim Benzema, qu'il décrit comme un joueur "classe". En bon capitaine, ce dernier n'hésite pas à distribuer quelques conseils à son jeune coéquipier. "Il me dit de rester à mon poste, de faire les choses bien, de jouer simple et de le regarder souvent. J'aime beaucoup parler avec lui, lui demander ce qu'il pense, là en l'occurrence de ma finition. Il m'a dit que j'avais des progrès à faire."

Avant de poursuivre: "Dès que je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit à mes potes, c'est qu'il aime le ballon parce que ce qu'il fait est incroyable. En plus, j'ai commencé à le côtoyer à la période où il a eu le Ballon d’or. Ce qu'il faisait aux entraînements, c'était incroyable", poursuit le milieu madrilène, convaincu que le Nueve peut aller chercher un nouveau Ballon d'or.

"Rien n'est impossible et s'il continue à faire les performances qu'il fait en ce moment, bien sûr qu'il peut aller en récupérer un autre." Après un exercice 2021-2022 exceptionnel d'un point de vue collectif et individuel (44 buts et 15 passes décisives en 46 rencontres), la saison de Benzema a été tronquée par des pépins physiques, qui lui ont notamment fait manquer la Coupe du monde. Mais le capitaine du Real continue d'affoler les compteurs, avec 25 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.