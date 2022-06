Equipe de France: Dugarry, Benzema... comme Griezmann, ils ont connu une longue période sans but en sélection

Dans la lignée de sa saison galère avec l'Atlético, Antoine Griezmann a affiché un visage pour le moins inquiétant lors de ses dernières sorties avec l'équipe de France. Il n'est pas le premier à connaître une longue période de disette en sélection.

Les esprits les plus railleurs diront que même Lionel Messi a mis plus de buts que lui cette saison. En Liga, Antoine Griezmann a bouclé l'exercice 2021-2022 à la 88e place au classement des meilleurs buteurs de la Liga. Avec seulement trois réalisations en 29 apparitions. Soit autant que l’ancien Toulousain Oscar Trejo avec le Rayo Vallecano. C’est aussi deux fois moins que le total atteint par Luuk de Jong avec Barcelone ou Nabil Fekir avec le Betis Séville. A 31 ans, "Grizou" a vécu une saison plus que galère avec l’Atlético de Madrid. Sur un plan collectif puisque les Colchoneros ont terminé derrière leurs deux rivaux au classement, le Real et le Barça. Et donc d’un point de vue individuel avec des statistiques (et des prestations) pour le moins décevantes. Depuis ses débuts chez les professionnels en 2010, le Français n’avait jamais présenté un bilan aussi famélique. Son retour à l’Atlético l’été dernier devait pourtant lui permettre de retrouver confiance et efficacité après deux années mitigées en Catalogne.

A l’arrivée, le constat est implacable : s’il n’a pas été aidé par les tâtonnements tactiques de Diego Simeone et une blessure musculaire cet hiver, il n’a pas eu le rendement attendu. Et ce n’est plus le seul problème. Jusqu’à présent, ses mauvaises périodes en club n’avaient pas vraiment eu de conséquences sur ses performances chez les Bleus. La sélection lui a parfois offert une bouffée d’oxygène au moment où les critiques étaient les plus fortes lors de son passage au Barça. Cette fois, tout est différent. Comme si le mal était plus profond. Comme s’il était touché mentalement, moins fringant physiquement et en plein doute sur le terrain. Déjà en difficulté face au Danemark (1-2), il n’a pas été plus inspiré lors de son entrée en jeu en Croatie (1-1) et a affiché un visage très inquiétant vendredi en Autriche (1-1). Personne n’était habitué à le voir perdre autant de ballons, rater des passes supposées faciles pour un tel joueur et manquer à ce point de tranchant. Griezmann donne aujourd’hui l’impression de ne plus avoir de peps, d’être éteint. Et sa disette s’étend. Encore et encore.

Les précédents Guivarc’h, Benzema, Giroud...

Club et sélection confondus, il est désormais sur une terrible série de 1387 minutes sans marquer. Le dernier gardien qu’il a battu se nomme Alvaro Fernandez. C’était le 6 janvier dernier, face au Rayo Majadahonda en Coupe du Roi (5-0). Avec l’équipe de France, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 13 novembre et ce penalty inscrit contre le Kazakhstan (8-0). Pas de quoi inquiéter Didier Deschamps, du moins pour le moment. "Ce n'est pas sa meilleure période. Mais je ne remets pas en cause ce qu'il est capable de faire", a répété le sélectionneur cette semaine. Griezmann est aussi soutenu par ses coéquipiers, Karim Benzema en tête, qui sait parfaitement ce que traverse le natif de Mâcon. Entre juin 2012 et octobre 2013, l’avant-centre du Real Madrid était resté 15 matchs (1222 minutes) sans marquer avec l’équipe de France. Son calvaire avait pris fin lors d’un carton infligé à l’Australie (6-0) au Parc des Princes. Le public l’avait même chambré - et en même temps félicité - à coups de "Il a marquééé, il a marquééé". Avant lui, il y a aussi eu Stéphane Guivarc’h.

Buteur pour sa première cape face à l’Afrique du Sud (2-1) le 11 octobre 1997, le Breton a ensuite connu 13 autres sélections. Sans but. Pas un seul pion à se mettre sous la dent jusqu’à sa dernière sélection contre la Croatie (3-0) le 13 novembre 1999. Il faut aussi se souvenir de Christophe Dugarry, resté muet durant 12 rencontres sous le maillot bleu entre juin 1996 et le fameux France-Afrique du Sud au Mondial en juin 1998. Plus récemment, Olivier Giroud a aussi été confronté à un gros creux. Devenu champion du monde en Russie sans avoir inscrit le moindre but, il a passé 10 matchs sans marquer entre mai et septembre 2018. Avant d’enchaîner les pions pour s’installer à la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France (48 buts) derrière Thierry Henry et devant… Griezmann (42). Avec les Bleus, ce dernier est aujourd'hui sur une série de 382 minutes sans but. Il serait bien inspiré de corriger cette anomalie lundi face aux Croates (20h45), lors de la quatrième journée de la Ligue des nations, pour partir en vacances l'esprit un peu plus serein.