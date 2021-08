Mercato: Camavinga, Laborde et des départs attendus… les dossiers chauds du dernier jour en Ligue 1

Les dernières heures du mercato en Ligue 1 s’annoncent très mouvementées, ce mardi en raison de la nécessité de nombreux clubs de vendre des joueurs. Kylian Mbappé pourrait rester au PSG, Eduardo Camavinga pourrait quitter le championnat et Gaëtan Laborde changer de club.

PSG: Mbappé devrait rester, Icardi aussi?

C’est évidemment le gros dossier de ces dernières heures. Mais il a pris une tournure assez nette dès lundi. Kylian Mbappé pourrait rester un joueur du PSG cette saison, la dernière de son contrat. Selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid a arrêté les négociations avec Paris pour le transfert de l’international français. La Juventus pourrait en profiter pour revenir à la charge sur Mauro Icardi.

OM: des départs espérés, Harit enfin officialisé?

Après avoir recruté de manière intensive en début de mercato, l’OM aimerait vendre lors de cette dernière journée. Cela concerne notamment Duje Caleta-Car, pas emballé à l’idée de rejoindre Wolverhampton, malgré une offre de 15 millions d’euros. Boubacar Karama fait aussi partie des joueurs susceptibles de partir à un an de la fin de son contrat mais les bons clubs ne se bouclent pas forcément. S’il restait, il pourrait prolonger pour ne pas partir libre l’été prochain. Amine Harit s’est, lui, entraîné dès mardi avec le groupe et attend l’officialisation de son arrivée.

Rennes: Camavinga vers le Real, Laborde en approche

Le mercato très actif de Rennes pourrait se conclure par une nouvelle arrivée majeure, celle de Gaëtan Laborde. L'offre de Rennes a été acceptée par le MHSC pour un montant estimé aux alentours de 15 millions d'euros. Mais il n'y a pas encore d'accord avec le joueur qui se laissait jusqu'à lundi soir pour prendre sa décision, son envie première restant de rejoindre l'Espagne (où le FC Séville le courtise). Au rayon des départs, Eduardo Camavinga se dirige vers le Real Madrid. Le montant du transfert du jeune international français devrait dépasser les 30 millions d’euros alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat.

Lyon: une fin de marché morne

L’OL a enchaîné les échecs pour renforcer son secteur offensif en toute fin de marché. Sardar Azmoun va rester au Zénith Saint-Pétersbourg, Willian s’est engagé avec les Corinthians et Gaëtan Laborde devrait rejoindre Rennes. Le club cherchera peut-être un renfort en défense pour combler le départ de Marcelo, poussé vers la sortie.

Lille: une dernière journée active

Comme le disait Jocelyn Gournvennec, tous les départs majeurs ont été remplacés (Soumaré par Amadou Onana et Mike Maignan par Ivo Grbic) mais pas celui de Luis Araujo parti à Atlanta. Lille devrait donc essayer de trouver un joueur offensif. Surtout que Jonathan Bamba et Timothy Weah (lésion musculaire et ischios) sont out pour plusieurs semaines. A cela s’ajoute la blessure de Renato Sanches (genou) forfait encore plusieurs semaines et dont le nom est cité dans la presse anglaise, ce mardi matin, dans le viseur de Wolverhampton. Avec la Ligue des champions qui démarre le 14 septembre contre Wolfsburg au stade Pierre-Mauroy, l’effectif du LOSC semble un peu juste pour le moment. Cette dernière journée de mercato devait être active. Selon Voetbal International, l’arrière gauche suédois, Gabriel Gudmundsson devrait signer.

Lens: Kalimuendo va revenir

Arnaud Kalimuendo va revenir en prêt à Lens. Cela pourrait compliquer la situation de Corentin Jean (qui joue très peu) et Simon Banza qui démarre souvent sur le banc). Et leur donner envie de voir ailleurs? En défense, les arrivées de Kevin Danso et Christopher Wooh (qui remplace Loïc Badé parti à Rennes) laissent peu de place à Steven Fortes.

Kolo Muani, Cho… l’exil des jeunes?

S’il a confié qu’il allait rester à Nantes cette saison pour sa dernière année de contrat, Randal Kolo Muani pourrait encore bouger si Francfort, qui a sa préférence, revient à la charge. L’international Espoirs pourrait s’exiler, tout comme un autre jeune très prometteur de la Ligue 1: l'Angevin Mohamed-Ali Cho (17 ans). Selon L’Equipe, le groupe Redbull (Leipzig, Salzbourg) et un club anglais se montrent très intéressés mais le club a démenti un départ dans Ouest-France. Romain Faivre (Brest) devrait aussi rester en France puisque les discussions avec l’AC Milan ont échoué.

Bordeaux pousse pour Mohamed

Bordeaux a accéléré sur le mercato ces dernières heures avec un accord pour le départ de Yacine Adli à l’AC Milan (10 millions d’euros) qui prêtera le joueur aux Girondins pour un an. Josh Maja va aussi partir à Nottingham Forest. Le Sud-Coréen Hwang Ui-Jo devrait aussi partir. Dans le sens des arrivées, Bordeaux pousse pour l’attaquant égyptien de Galatasaray, Mostafa Mohamed (23 ans).