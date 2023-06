Mercato: ce but d'Endrick qui va coûter plusieurs millions au Real Madrid

Le Brésilien Endrick a marqué cette semaine son cinquième but de la saison avec Palmeiras et déclenché l'activation d'une clause dans son futur transfert au Real Madrid. Le club espagnol va devoir payer un bonus pour le prometteur attaquant de 16 ans.

Karim Benzema parti en Arabie saoudite pour y relever un très juteux défi, le Real Madrid va devoir trouver un nouveau buteur pour la saison prochaine. Mais le club madrilène a déjà anticipé pour le futur en bouclant le transfert du crack brésilien Endrick (Palmeiras) malgré une grosse concurrence.

Si le début de saison du joueur de 16 ans a laissé à désirer, cela va un peu mieux pour celui qui arrivera chez les Merengue en 2024. En attendant de débarquer en Europe, l'attaquant de 16 ans a encore fait grimper le prix de son transfert avec un but qui va coûter près de 2,5 millions d'euros au Real Madrid.

Un prix qui pourrait doubler

Cité à Chelsea, au Barça ou même au PSG, Endrick a finalement été officialisé par le Real Madrid en décembre 2022. Pour griller les autres prétendants, le club présidé par Florentino Perez a accepté de sortir le chéquier et a déboursé 35 millions d'euros.

Un montant qui peut grimper jusqu'à 70M€ en fonction de divers bonus tels que son temps de jeu, d'éventuelles récompenses... et son nombre de buts. Depuis, le buteur a eu du mal à enchaîner. Pire, le protégé d'Abel Ferreira s'est contenté d'un maigre temps de jeu en 2023. Au point d'irriter un peu les Madrilènes qui ont craint de voir sa progression freinée au Brésil.

Mais cela va mieux ces derniers mois. Après deux buts en finale du championnat paulista, Endrick a encore planté cette semaine lors de sa deuxième apparition de la saison en Copa Libertadores.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Brésilien qui rejoindra Madrid à sa majorité a inscrit son cinquième but de l'année face aux Equatoriens du Barcelona de Guayaquil. Un pion, comme le souligne le quotidien AS, qui obligera le Real à payer 2,5 millions d'euros supplémentaires tous les cinq buts marqués par Endrick avec Palmeiras. Si Endrick parvient à enchaîner et continue de progresser avant son arrivée en Espagne, le Real ne devrait pas être trop dérangé par ce transfert (un peu) plus cher que prévu.