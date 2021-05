Mercato: des contacts entre Cristiano Ronaldo et Manchester United

Selon The Athletic, Manchester United serait toujours en pourparlers avec Cristiano Ronaldo en vue de la saison prochaine. L'attaquant portugais de 36 ans arrivera en juin prochain dans la dernière année de son contrat avec la Juventus.

La dernière journée de Serie A s'annonce décisive pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Vainqueur avec la Juventus de la Coupe d'Italie ce mercredi face à l'Atalanta (2-1), le Portugais pourrait manquer la Ligue des champions la saison prochaine. Le club de la Vieille Dame est 5e avant la dernière journée de championnat, avec un déplacement à Bologne ce dimanche (20h45).

Selon The Athletic ce vendredi, Manchester United serait toujours en pourparlers avec Cristiano Ronaldo pour un transfert cet été. En contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, un retour à Old Trafford permettrait à "CR7" de pouvoir disputer la Ligue des champions, 12 ans après son départ. La presse italienne spécule déjà sur un départ du quintuple Ballon d'Or depuis plusieurs semaines.

Manchester United en pole pour accueillir Ronaldo

Les Red Devils tiendraient la corde dans le cadre d'un potentiel départ de Cristiano Ronaldo. Si les dirigeants réfléchissent à d'autres pistes, celles menant à Erling Haaland et Harry Kane apparaissent trop coûteuses. Auteur de 36 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo resterait une plus-value sportive forcément très intéressante, à condition aussi que l'opération financière soit raisonnable.

Manchester United aimerait également pouvoir accueillir Jadon Sancho, pisté depuis de nombreux mois. Il faudra sans doute faire un choix pour les dirigeants, qui ne pourront pas obtenir le transfert de l'ailier anglais et de Ronaldo. Ole Gunnar Solskjær serait en tout cas favorable à la signature de Cristiano Ronaldo en vue de la saison prochaine. Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo serait certainement le plus gros salaire du club, mais apporterait aussi beaucoup pour l'aspect commercial du club. Plus d'une décennie après son départ, l'idée d'un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United semble en tout cas faire son chemin.