Mercato en direct: la Juventus pousse pour Zidane

Régulièrement cité comme une recrue potentielle de l'OM, Arturo Vidal (33 ans), milieu de terrain de l'Inter Milan, a reconnu être en contact régulier avec Jorge Sampaoli. "On parle dès qu’on le peut, confie-t-il dans une interview à TNT Sports Chile. On a une bonne relation. Je le respecte. Parler des équipes comme ça est très difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose actuellement. (…) Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection (pour disputer la Copa America) et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir. En ce moment, c’est difficile de penser à une autre équipe."