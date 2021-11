Mercato: en quête d'un coach, Manchester United aurait parlé avec Rudi Garcia

D'après plusieurs médias anglophones, dont The Telegraph, l'entraîneur français Rudi Garcia aurait eu des contacts avec la direction de Manchester United, pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils.

C'est un technicien qui a "transformé" le LOSC, "rajeuni" la Roma, "qui parle anglais, espagnol et italien, qui a montré qu'il peut développer de jeunes talents et gérer des vestiaires avec de gros ego", écrit le quotidien. Alors que Manchester United cherche toujours un entraîneur intérimaire pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, The Telegraph (comme The National) explique ce mercredi que le club s'intéresse... à Rudi Garcia.

Pour être plus précis, le journal anglais indique que la direction des Red Devils a discuté avec cinq techniciens, et donne trois noms: ceux de l'Espagnol Ernesto Valverde (ex-Barça), du Suisse Lucien Favre (ex-Dortmund), et donc de Garcia, libre depuis son départ de l'OL en fin de saison dernière.

Pochettino toujours ciblé pour le long terme

Le coach français de 57 ans aurait échangé directement avec le directeur du football John Murtough, qui gère le processus de recrutement. Comme les autres entraîneurs sollicités. Garcia a-t-il de l'avance sur eux? A-t-il convaincu? Le Telegraph ne le dit pas.

Le journal assure en parallèle que Mauricio Pochettino est toujours ciblé sur le long terme, et indique que l'Argentin "veut" le poste à Old Trafford. Reste que l'ancien défenseur est sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, comme il l'a rappelé mardi en conférence de presse, et que United n'aurait pas contacté le Paris Saint-Germain jusqu'à présent, pour éventuellement entamer des négociations.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire sur le terrain de Villarreal mardi (2-0), Manchester United tentera de relever la tête en Premier League dimanche avec un périlleux déplacement à Chelsea. Et ce - normalement - avec Michael Carrick sur son banc.