Mercato: "Il y aura aussi des intérêts en Premier League", Mbappé affole aussi l'Angleterre

Pendant que le débat sur son avenir est relancé, Kylian Mbappé pourrait intéresser plusieurs clubs de Premier League selon Sky Sports.

En cas de départ du PSG cet été, quelle sera la destination de Kylian Mbappé ? Si le nom du Real Madrid revient sur la table, Sky Sports affirme qu'il y aura aussi "des intérêts" en Premier League.

"Beaucoup de clubs de Premier League sont plus riches que le Real Madrid et beaucoup d'entre eux dépensent plus que tous les grands clubs européens depuis un certain temps, explique le média anglais. Il y a beaucoup de clubs de Premier League qui pourraient se permettre de l'acheter et entrer dans une guerre d'enchères avec le Real, comme Chelsea, Manchester City et Manchester United s'ils ont de nouveaux propriétaires. Il a également été évoqué à Liverpool dans le passé."

Une participation à la Ligue des champions comme juge de paix ?

Parmi les candidats cités, deux semblent partir de très loin. Absents de la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, Liverpool et Chelsea sont-ils réellement en position de proposer un projet attractif au Français, qui rêve de remporter la C1 ? Qualifiés pour la Ligue Europa, les Reds ont officialisé le départ de Roberto Firmino et ne compte que Darwin Nuñez comme véritable numéro 9. Le vivier offensif est pourtant dense, avec Luis Diaz, Mohamed Salah, Diogo Jota et Cody Gakpo. De leur côté, les Blues de Chelsea ont énormément dépensé lors des derniers mercatos pour des résultats plus que décevants (12e de Premier League).

Récent vainqueur de la Ligue des champions, Manchester City pourrait s'attacher les services du champion du monde 2018. Mais avec la présence d'Erling Haaland, auteur de 52 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues cette saison, difficile d'envisager les Citizens sortir le chéquier pour s'offrir Kylian Mbappé.