Mercato: interrogé sur Mbappé, Ancelotti refuse de "parler des joueurs qui ne sont pas au Real"

Interrogé par plusieurs journalistes en marge du premier entraînement de la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis, Carlo Ancelotti a réagi au dossier Mbappé et à sa possible arrivée dans la capitale espagnole. L'entraîneur italien ne veut toujours pas "parler de joueurs qui ne sont pas au Real".

Une petite remarque piquante. Carlo Ancelotti a répondu ce jeudi à une énième question sur Kylian Mbappé, en marge de la première session d'entraînement de la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis. L'entraîneur italien n'a pas voulu polémiquer, alors que la presse espagnole assure qu'une arrivée du Français dans la capitale espagnole serait possible.

"Je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid, répond Carlo Ancelotti un peu agacé, alors qu'on lui demande s'il trouve cela "spécial" que Mbappé soit lié au Real Madrid. Je peux parler de tous les très bons joueurs que nous avons ici: Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, qui est très bien revenu de Milan, plus fort et plus complet, qui va nous aider. Même Rodrygo, Modric ou Vinicius. Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me semble pas correct."

Il a ensuite été relancé par un autre journaliste, qui lui demande si le Real Madrid peut rivaliser pour tous les titres en ayant comme seul numéro 9 Joselu: "Oui, oui. C'est vrai que nous avons toujours joué avec un avant-centre, Karim Benzema, qui n'était pas un numéro 9 pur parce qu'il avait d'autres qualités, mais on peut toujours changer de système. Bellingham est arrivé et il peut nous apporter beaucoup offenssivement et on va tenter d'adapter ses qualités à un nouveau système."

"On peut jouer dans un autre système"

Qui sera le remplaçant naturel de Benzema? "Joselu ou on peut jouer dans un autre système. Je veux essayer un nouveau système et si cela ne fonctionne pas, nous reviendrons à l'ancien système", a prévenu Carlo Ancelotti, en indiquant que tous les joueurs étaient arrivés en bonne condition pour la pré-saison. Les Madrilènes vont disputer quatre matchs amicaux aux États-Unis, contre Milan, Manchester United, le Barça et la Juventus.

Carlo Ancelotti a aussi répondu concernant son avenir avec la sélection brésilienne: "Je ne parlerai jamais du Brésil, de ce qui va se passer. Je suis l'entraîneur de Madrid et je reste. Je ne parlerai plus de ce sujet. J'ai un contrat et je m'y tiens. Un renouvellement? Je ne suis pas pressé, j'ai une confiance totale dans ce club, voyons ce qui va se passer cette saison."