Mercato: la destination privilégiée par Vinicius en cas du départ du Real Madrid

Une nouvelle fois victime d’insultes racistes sur la pelouse de Valence ce week-end, Vinicius pourrait être amené à quitter l’Espagne pour fuir ce fléau. En cas de départ, le Brésilien et son clan auraient déjà une idée très claire de leur future destination.

Face à l’ampleur de ce qu’il subit, c’est une probabilité qui ne doit pas être écartée. Et si Vinicius quittait le Real Madrid à cause des insultes racistes à son encontre ? Comme l’a indiqué Marca, voir le Brésilien quitter l’Espagne est une possibilité, surtout après une petite phrase lâchée par le principal intéressé. "Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici."

La Premier League, le point de chute idéal ?

En cas de départ de la capitale espagnole, où pourrait-il rebondir ? Avant les incidents racistes survenus à Valence ce week-end, son agent confiait en avoir une idée claire. "Dans le football, il y a des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir arriver. Je dirai seulement que si un jour il quitte le Real Madrid, il ira en Premier League, cela n'aurait aucun sens pour lui d'aller ailleurs", avait-il tranché dans les colonnes du Telegraph.

Acheté 45 millions d’euros à Flamengo en 2018, Vinicius est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 120 millions d’euros. Une somme conséquente mais pas inatteignable pour les cadors anglais.

Le championnat espagnol a de nouveau été le théâtre d'insultes racistes à l'égard de Vinicius ce week-end sur la pelouse de Valence. Furieux, le Brésilien est monté au créneau sur les réseaux sociaux, dénonçant l'apathie de la Liga. "Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La ligue pense que c'est normal, la fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent."

Après ce nouvel incident, le monde du foot est venu au soutien de Vinicius. Si Neymar a assuré être au côté de son compatriote, Kylian Mbappé a aussi laissé un message. "Tu n'es pas seul, a écrit le Français, lui aussi dans sa story Instagram. Nous sommes avec toi et te soutenons."