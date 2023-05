Liga: face au racisme, Vinicius prêt à quitter l'Espagne ?

Une nouvelle fois victime d'insultes racistes ce week-end sur la pelouse de Valence, Vinicius pourrait quitter le Real Madrid et l'Espagne, sur les conseils de son entourage. Mais le Brésilien assure qu'il sera "fort" pour lutter "contre les racistes".

Le championnat espagnol a de nouveau été le théâtre d'insultes racistes à l'égard de Vinicius ce week-end sur la pelouse de Valence. Furieux, le Brésilien est monté au créneau sur les réseaux sociaux, dénonçant l'apathie de la Liga. "Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La ligue pense que c'est normal, la fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent." Un discours qui pourrait le pousser à quitter le Real Madrid ? C'est une possibilité, comme l'indique Marca. Surtout après une petite phrase lâchée par le Brésilien. "Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici".

Le monde du foot au plus près de Vinicius

L'attaquant brésilien n'a cependant pas encore envisagé cette idée, bien qu'il soit à bout de nerfs, rapporte de son côté ESPN Brésil. Après la rencontre, le joueur du Real Madrid a également eu un échange tendu avec Javier Tebas, qui n'a pas apprécié les critiques du jeune joueur sur le championnat espagnol. "Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu'il en est et ce que peut faire LaLiga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées, a lancé le dirigeant, a fustigé le président de la Liga. Avant de critiquer et d'insulter LaLiga, vous devez vous informer correctement Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble."

Après ce nouvel incident, le monde du foot est venu au soutien de Vinicius. Si Neymar a assuré être au côté de son compatriote, Kylian Mbappé a aussi laissé un message. "Tu n'es pas seul, a écrit le Français, lui aussi dans sa story Instagram. Nous sommes avec toi et te soutenons."