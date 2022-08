Mercato: le directeur général de Dortmund réagit à la rumeur Cristiano Ronaldo

Annoncé en discussions avec Dortmund par BILD et la presse anglaise, Cristiano Ronaldo ne devrait pas rejoindre l'Allemagne. Le directeur général du club a démenti cette rumeur, même s'il avoue que l'idée pourrait être séduisante sur le papier.

"J'aime ce joueur, c'est certainement une idée plaisante de voir Cristiano jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les parties concernées. De ce point de vue, nous devrions arrêter d'en parler", a déclaré Hans-Joachim Watzke, en réaction à un article de BILD envoyant possiblement Cristiano Ronaldo à Dortmund.

Le quotidien allemand avait confirmé les rumeurs venant d'Angleterre, selon lesquelles Ronaldo voulait absolument rejoindre Dortmund et que les différentes parties discutaient.

Son avenir semble s'écrire à Manchester

Désireux de partir depuis le début du mercato, les choses semblent plus compliquées que prévu pour la légende portugaise. A 37 ans, et avec un salaire annuel de plus de 25 millions d'euros, Cristiano Ronaldo ne semble pas trouver de club prêt à tenter le pari, à ce tarif-là.

Face à la complexité du dossier, l'hypothèse de voir Cristiano Ronaldo rester à Manchester United grandit. Le club mancunien, qui traverse un début de crise, pourrait se montrer très actif sur la fin du mercato. Casemiro, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait arriver à Manchester, avant peut-être d'autres joueurs. Suffisant pour permettre à Ronaldo de croire à nouveau au projet mancunien? Une chose est sûre, s'ils veulent retrouver la C1, les Red Devils, lanterne rouge de Premier League après deux journées, vont devoir metttre les bouchées doubles.