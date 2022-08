Manchester United: "Il n'a pas de temps à perdre", Nani comprend la frustration de Cristiano Ronaldo

Depuis l'Australie où il a débarqué lors du mercato estival, le Portugais Nani a commenté la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ancien coéquipier de la star chez les Red Devils et en sélection, l'ailier de 35 ans comprend sa réaction face à la période compliquée du club anglais.

Du haut de ses cinq titres en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo possède l'un des plus beaux palmarès du football moderne. Mais à 37 ans, la star portugais en veut encore plus et compte bien lutter pour de nombreux trophées. Problème, Manchester United connait une période difficile en Premier League et ne disputera pas la C1 cette saison. De quoi exacerber les tensions au sein du vestiaire mancunien et pousser CR7 à quitter les Red Devils lors du mercato estival. Une réaction tout à fait compréhensible pour son ancien partenaire Nani.

"Nous n'avons pas joué ensemble depuis longtemps mais ce n'est plus un gamin. Les temps changent et les réactions et les attitudes peuvent aussi changer. Mais on voit qu'il fait la même chose que d'habitude: il n'aime pas perdre, a ainsi estimé l'ailier portugais lors de son passage mercredi sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand. Il réagit quand l'équipe ne va pas bien. La différence c'est que ce sont des époques différentes. Il joue de nouveau à Manchester United, mais il a fait le tour du monde, il a bien joué dans différentes équipes et avec des joueurs différents."

Nani: "Il veut rester au top"

Frustré par sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait rebondir dans un club qualifié en Ligue des champions. Malheureusement pour celui qui a marqué 24 buts en 39 rencontres la saison passée, les cadors européens ne semblent pas se battre pour l'accueillir cet été.

Sauf prétendant de dernière minute, le Portugais va devoir prendre son mal en patience du côté d'Old Trafford. Même s'il connait peut-être les dernières grosses saisons de sa carrière.

"Il est dans une équipe où les entraîneurs essaient de construire une équipe solide, mais ce n'est pas facile, cela prend du temps. Mais Cristiano n'a pas le temps, a encore assuré Cristiano n'a pas de temps à perdre dans la reconstruction d'une équipe. Il ne va pas attendre qu'ils construisent une équipe ou que la prochaine saison soit meilleure."

Et celui qui a joué pendant près de onze ans avec Cristiano Ronaldo en sélection de conclure sur l'énorme envie de son ancien coéquipier. Selon Nani, la star mancunienne reste animée par ce besoin de rester performant et en haut de l'affiche.

"Il veut rester au top, marquer des buts et être l'Homme (comprendre le fer de lance), a finalement commenté le joueur du Melbourne Victory. C'est pourquoi ses réactions sont normales, nous avons tous parfois de mauvaises réactions."