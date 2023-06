Mercato: le Real Madrid se renseigne sur Alphonso Davies

En quête d'un défenseur, le Real Madrid étudie le cas d'Alphonso Davies (22 ans). Sous contrat jusqu'en 2025, le défenseur du Bayern pourrait pousser Ferland Mendy vers la sortie.

Marca annonce ce mardi que le Real Madrid se renseigne auprès du Bayern Munich pour évoquer un possible transfert d'Alphonso Davies (22 ans), en fin de contrat en 2025. Si le club bavarois veut faire du Canadien l'une de ses pièces maîtresses pour l'avenir, ce dernier n'a pas encore accepté la proposition de prolongation du champion d'Allemagne. Ce qui peut laisser une porte ouverte aux Madrilènes. En cas de transfert, Alphonso Davies serait en concurrence avec Ferland Mendy, gêné par de nombreux soucis physiques cette saison.

"C'est un moment chaotique au Bayern Munich, a confié son agent Nedal Huoseh la semaine dernière. Je ne suis pas sûr de ce qu'il va se passer. Il semble qu'il y ait trop d'instabilité et d'incertitude."

Davies se sent seul à Munich

Récemment, l'international canadien avait exprimé la solitude qu'il pouvait ressentir depuis son arrivée en Bavière en 2019. "La vie de footballeur professionnel est formidable, sans aucun doute. Pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l’entraînement, il n’y a rien à faire, confiait-il. Pour moi, puisque je n’ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi, je suis seul. J’ai probablement cinq amis. Je suis un perdant populaire. C’est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail."

Au Bayern, Alphonso Davies a remporté cinq titres de champion d'Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs. Avec sa sélection, qu'il fréquente depuis 2017, il a disputé son premier Mondial au Qatar. Le Canada a terminé dernier de sa poule après trois défaites en autant de rencontres, 36 ans après leur dernière participation.