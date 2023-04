Mercato: le salaire en or que l’Arabie saoudite voudrait offrir à Zidane

Al-Nassr serait prêt à proposer un contrat en or à Zinedine Zidane pour en faire son nouvel entraîneur après l’éviction de Rudi Garcia la semaine dernière. Marca évoque un contrat de deux ans contre 60 millions d’euros annuels.

En quête d’un nouvel entraîneur après l’éviction de Rudi Garcia la semaine dernière, Al-Nassr veut du très lourd. Zinédine Zidane et José Mourinho seraient visés sur les conseils de Cristiano Ronaldo, qui a connu les deux hommes lors de son passage au Real Madrid. Ambitieuses, les deux pistes sont aussi compliquées à concrétiser, notamment pour le Portugais, en poste et sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome.

Zidane n'a pas répondu

Zidane, lui, est libre depuis la fin de son deuxième passage au Real Madrid en 2021. Et pour le convaincre de signer, les dirigeants saoudiens seraient prêts à lui offrir un point d‘or, à savoir un salaire de 60 millions d’euros par an pendant deux saisons, selon Marca. Des chiffres dans la lignée de ceux alignés pour convaincre Cristiano Ronaldo de signer en janvier dernier (200 millions d’euros par an) après la fin de son aventure à Manchester United.

Rien ne dit que Zidane se laissera séduire par un tel chèque. L’entraîneur profite de sa vie à Madrid et ne souhaite pas se précipiter pour retrouver un banc. Il se tenait prêt pour potentiellement prendre les rênes de l’équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps à l’issue de la dernière Coupe du monde. Mais le sélectionneur a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec la Fédération française de football, fermant la porte au moins à court terme à Zidane.

Le nom de ce dernier a déjà été cité dans plusieurs clubs européens ces dernières années (notamment à Manchester United) qans qu’il ne donne suite. Christophe Dugarry, consultant RMC Sport dont il est proche, a récemment révélé les potentiels plans de l’ancien meneur des Bleus. A-t-il envie de reprendre un poste prochainement? "Oui, ça le titillait déjà depuis un moment, puisqu’il était pour reprendre le poste de sélectionneur de l’équipe de France si Deschamps partait, rappelait-il. Il a envie de revenir dans un club ou une sélection. Si Deschamps reste quatre ans, Zidane ne va pas rester quatre ans sans rien faire. La suite logique, c’est qu’il trouve un club."