Mercato: Manchester United aurait été échaudé par les prétentions du clan Rabiot

Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester United aurait rapidement mis un terme aux négociations pour recruter Adrien Rabiot (28 ans) en raison des prétentions salariales très élevées attendues par sa mère et agent. Le joueur a finalement prolongé à la Juventus, mardi.

Comme en janvier dernier, Manchester United a tenté de recruter Adrien Rabiot (28 ans). Et comme en janvier, le club anglais a lâché l’affaire. Selon la Gazzetta dello Sport, les Red Devils ont coupé court aux discussions en raison des prétentions salariales de Véronique Rabiot. La mère et agent du milieu de terrain n’a pas revu ses attentes à la baisse depuis l’hiver dernier, ce qui avait déjà échaudé les dirigeants anglais.

Un salaire de dix millions d'euros annuels et une importante prime à la signature

Selon le journal, elle réclamait un contrat de trois ans contre un salaire annuel de dix millions d’euros nets par saison avec une prime à la signature estimée à dix millions d’euros. Des montants jugés trop élevés du côté de Manchester, une ville où Rabiot a brièvement évolué lors de sa formation avec un passage chez le club rival de Manchester City.

L’international français (36 sélections, 3 buts) a finalement prolongé son contrat d’une saison avec la Juve, où il joue depuis 2019. Dans le Piémont, il toucherait sept millions d’euros pour la prochaine saison avec des primes pouvant lui permettre facilement d’obtenir un million supplémentaire. Massimiliano Allegri, maintenu dans ses fonctions d’entraîneur malgré les nombreuses critiques à son sujet, a toujours érigé la prolongation de Rabiot en priorité.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Mercato Show, pourquoi Adrien Rabiot prolonge-t-il à la Juve ? – 27/06 22:19

L’ancien joueur du PSG était un élément-clé de la dernière saison avec 48 matchs joués toutes compétitions confondues (11 buts et 6 passes décisives). "Le Duc" souhaitait disputer la Ligue des champions, mais quitte à ne pas jouer la C1 faute de garanties sportives suffisantes, il préférait rester à la Juve où il se sent bien et où il a disputé 177 rencontres depuis son arrivée. Pénalisée d’un retrait de dix points pour des infractions à la législation sur les transferts, la Juve doit disputer la Conférence League. Selon la presse italienne, le club négocierait même sa propre exclusion de la compétition.