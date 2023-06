Mercato: Manchester United prêt à lâcher Kane et Osimhen, jugés trop chers

Selon le Daily Mail, Manchester United ne s’obstinera pas à recruter Harry Kane (Tottenham) ou Victor Osimhen (Naples), dont les prix sont jugés trop élevés. Les Red Devils se tourneraient plutôt vers le Danois Rasmus Hojlund (20 ans), parfois comparé à Erling Haaland.

Manchester United veut rester raisonnable dans sa quête d'un attaquant. Les Red Devils pourraient ainsi abandonner la piste Harry Kane (29 ans), érigée en priorité par l’entraîneur Erik ten Hag. Tottenham espère un chèque de près de 120 millions d’euros pour son buteur. Une indemnité jugée bien trop élevée par les dirigeants mancuniens pour un joueur en fin de contrat dans un an et bientôt trentenaire (il fêtera ses 30 ans le 28 juillet), selon le Daily Mail.

Hojlund plaît beaucoup

Le média anglais fait aussi état de négociations compliquées avec l’intransigeant président des Spurs, Daniel Levy. Autant de données qui laissent le dossier au point mort. Une potentielle arrivée de Kane dans le nord de l’Angleterre serait même écartée pour le moment. Ce serait aussi le cas de Victor Osimhen (24 ans) pour des raisons similaires.

L’ancien Lillois sort d’une nouvelle saison magnifique avec Naples (31 buts en 39 matchs), achevée par un titre de champion, trente-trois ans après le dernier décroché par le club. Sous contrat jusqu’en 2025, le Nigérian fait l’objet de très nombreuses convoitises en Europe. Aurelio De Laurentiis, président napolitain, attendrait 140 millions d’euros minimum. Ce tarif prohibitif et des négociations là encore très rudes avec le président napolitain refroidissent Manchester United.

Le club anglais, toujours engagé dans son processus de vente, se tourne vers une piste plus abordable mais aussi concurrentielle: celle de l'attaquant de l'Atalanta Bergame Rasmus Hojlund (20 ans). Le Danois, souvent comparé à Erling Haaland en raison de son poste, de son physique et de son pied gauche, est estimé entre 47 et 70 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club italien, qu’il a rejoint l’été dernier contre 17 millions d’euros en provenance de Sturm Graz.

Il suscite des intérêts en Serie A et du Barça mais donnerait sa préférence à Manchester United. "Je dois avoir bien fait les choses s'ils veulent me recruter, a-t-il récemment confié. Mon objectif est d'atteindre le sommet, et Manchester United est l'une des meilleures équipes du monde".