Mercato: poussé vers la sortie, Dembélé va finir la saison au Barça

INFO RMC SPORT - Poussé vers la sortie par le Barça, Ousmane Dembélé ne quittera pas la Catalogne avant la fin du mercato hivernal ce lundi soir. L'ailier français ne veut pas partir en janvier et devrait donc négocier un nouveau contrat avec le club de son choix en vue de la saison prochaine.

La fin du feuilleton hivernal est actée et cela ne devrait pas plaire à Joan Laporta et Mateu Alemany. Ousmane Dembélé va rester à Barcelone au terme de ce mercato hivernal malgré la volonté de ses dirigeants de le faire partir. Selon les informations de RMC Sport, l’ailier tricolore ne va pas quitter la Catalogne ce lundi et sera donc toujours un joueur blaugrana pour le reste de la saison 2021-2022.

Malgré la volonté du Barça de le faire partir en janvier, le Français a refusé de s'en aller. Reste désormais à savoir si le joueur de 24 ans restera dans le groupe professionnel en Liga et en Ligue Europa ou si la direction barcelonaise mettra sa menace à exécution et ne l’alignera pas en match officiel jusqu’à son éventuel départ estival.

Dembélé au PSG cet été?

Annoncé par différents médias du côté de Chelsea, Manchester United ou encore Tottenham avant la limite du marché des transferts ce lundi soir, le champion du monde 2018 ne bougera donc pas. Il ne permettra donc pas au Barça de dégraisser son effectif cet hiver.

A quelques mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé est autorisé à signer un pré-contrat avec le club de son choix et ne manque pas de courtisans. Parmi eux, le PSG reste une possibilité en vue de l’avenir selon les éléments de RMC Sport.

A moins d’une prolongation, toujours bloquée en raison notamment de divergences économiques, Ousmane Dembélé devrait donc bien aller au bout de son contrat avec le club blaugrana. Arrivé à Barcelone en 2017 après la vente de Neymar au PSG, l’ancien de Rennes et du Borussia Dortmund a connu des performances en demi-teinte avec la formation catalane.

Très souvent blessé pendant les quatre ans et demi de son aventure en Liga, le Français n’a pas réussi à s’installer parmi les cadres de l’équipe et n’a surtout jamais réussi à faire oublier son illustrer prédécesseur auriverde. Une star brésilienne qu’il pourrait donc retrouver en cas de signature à Paris pendant l’intersaison. D’ici-là, on aura peut-être droit à de nouveaux rebondissements dans le feuilleton Dembélé au Barça.