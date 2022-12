PSG-Strasbourg: les compos avec Mbappé, Neymar... et la grosse surprise Bitshiabu

Solidement installé en tête du classement, le PSG accueille Strasbourg ce mercredi (21h) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé et Neymar sont titulaires. Tout comme le jeune El Chadaille Bitshiabu, titulaire pour la première fois à 17 ans.

Un mois et demi après un 5-0 collé au promu auxerrois, le PSG est de retour aux affaires. Leader plutôt serein avec cinq points d’avance sur son dauphin lensois et dix sur le Stade Rennais, le club de la capitale accueille Strasbourg ce mercredi (21h), au Parc des Princes, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Avant la pause liée à la Coupe du monde au Qatar, le Racing, pointé à une inquiétante 19e place, avait de son côté tenu en échec le FC Lorient (1-1).

La grosse surprise Bitshiabu

Très déséquilibré sur le papier, ce duel marque aussi le retour à la compétition de Kylian Mbappé, seulement dix jours après son triplé réussi lors de la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale du Mondial. Tout de suite revenu à l'entraînement au Camp des Loges, alors qu'il aurait pu bénéficier de vacances bien méritées, le numéro 7 a visiblement envie de vite tourner la page. "Un signal fort pour tout le monde", s'est félicité son entraîneur Christophe Galtier, qui a décidé de l'aligner d'entrée contre Strasbourg.

En l'absence de Lionel Messi, toujours en Argentine et pas attendu en France avant le 2 ou 3 janvier, Mbappé sera épaulé en pointe par Hugo Ekitike et Neymar, désireux lui aussi de se relancer après l'élimination du Brésil dès les quarts de finale au Mondial. Au milieu, Marco Verratti débutera avec Vitinha et Fabian Ruiz. Presnel Kimpembe blessé, c'est Sergio Ramos qui sera associé en charnière centrale à Marquinhos.

La grosse surprise est en défense avec la première titularisation chez les pros du jeune El Chadaille Bitshiabu, 17 ans. Habituel défenseur central, il devrait cette fois dépanner sur le côté gauche puisque Nuno Mendes est blessé et Juan Bernat absent de la feuille de match.

La compo du PSG :

Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Sergio Ramos, Bitshiabu – Verratti, Vitinha, Ruiz – Neymar – Mbappé, Ekitike

Remplaçants :

Navas, Rico, Hakimi, Danilo, Soler, Zaïre-Emery, Gharbi, Sarabia, Housni

La compo de Strasbourg :

Sels – Doukouré, Nyamsi, Perrin, Djiku– Bellegarde, Prcic, M.Diarra, Thomasson – Ajorque, Gameiro

Remplaçants :

Risser, Aholou, I.Sissoko, Mothiba, H.Diallo, Saettel, Nuss, Bouebari