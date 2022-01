Mercato: Thierry Henry de retour sur un banc de Premier League?

Alors qu'Everton est à la recherche du successeur de Rafael Benitez, Thierry Henry pourrait faire son retour en Angleterre, en tant qu'assistant de Roberto Martinez.

Thierry Henry va-t-il faire son retour en Angleterre? Alors qu'Everton est à la recherche d'un entraîneur depuis le limogeage de Rafael Benitez, les Toffees veulent faire revenir Roberto Martinez sur le banc, rapporte The Athletic. Si le sélectionneur de la Belgique effectue son retour à Everton, il souhaiterait amener dans ses valises Thierry Henry, son numéro deux avec la Belgique, qui deviendrait alors son assistant. Le sélectionneur de 48 ans serait actuellement en discussion avec la Fédération belge pour évoquer un potentiel retour en Angleterre.

La Fédération n'est pas emballée

Très courtisé ces derniers mois (Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Barcelone), Roberto Martinez a pour l'instant toujours décliné les offres. Un accord est loin d'avoir été trouvé, sachant que d'autres pistes sont à l'étude, notamment Wayne Rooney et Duncan Ferguson, deux anciennes légendes du club.

Mais Roberto Martinez n'arraverait pas en terrain inconnu, puisqu'il a passé trois ans à Goodison Park entre 2013 et 2016, avant d'être limogé par le club, alors 12e de Premier League à l'époque. Cette saison, les Toffees sont également dans le dur puisqu'ils pointent à une inquiétante 15e place, avec six points d'avance sur la zone de relégation, et n'ont gagné qu'un seul match de championnat depuis septembre.