Manchester United: Rooney accuse les stars de ne pas "tout donner"

Légende de Manchester United, Wayne Rooney a critiqué son ancienne équipe, humiliée à Old Trafford par Liverpool dimanche dernier (0-5). Mais l'ex-attaquant est persuadé que la direction du club prendra la bonne décision au sujet d’Ole Gunnar Solskjaer.

"Le match de Liverpool n'a pas été facile à regarder". Comme tous les supporters de Manchester United, Wayne Rooney a passé un sale dimanche. Et pour cause, les Mancuniens ont été corrigés à domicile par les Reds dans le derby d'Angleterre (0-5). Une prestation collective qui a forcément déçu l’ancien avant-centre du club (223 buts en 559 matchs).

"Je vois trop de joueurs qui ne veulent pas défendre"

"Les joueurs doivent se remettre en question et se regarder, a lancé Rooney jeudi, comme le rapporte le Daily Mail. C'est trop facile pour le manager de prendre la responsabilité entière quand ces joueurs qui sont payés beaucoup d'argent pour faire le travail ne le font pas assez bien."

"Il y a une grande responsabilité sur ces joueurs, poursuit Rooney. Ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux et un club comme Manchester United a besoin de plus. Ces joueurs ont besoin de se sentir blessés lorsqu'ils perdent des matchs. (…) Il y a des exigences élevées dans ce club, une pression élevée, et je vois trop de joueurs qui ne veulent pas revenir, ne veulent pas défendre, ne veulent pas tout donner. Et ce n'est pas acceptable".

"United a un plan en place, que ce soit avec ou sans Ole"

S’il défend donc Solskjaer, l’entraîneur actuel de Derby County ne se fait pas trop d’illusions non plus sur l’avenir du Norvégien sur le banc des Red Devils, fragilisé de semaine en semaine. "Il y a des gens très intelligents au sommet de Manchester United. Je suis sûr qu'ils examineront tout pour voir comment ils vont aller de l'avant dans un proche avenir, que ce soit avec Ole Gunnar Solskjaer ou sans", a commenté Rooney. "Quelle que soit la décision prise, ils sentiront que c'est la bonne décision", résume-t-il, assurant que "United a un plan en place, que ce soit avec ou sans Ole".

Pendant ce temps-là, loin des sommets de Premier League, Wayne Rooney reste lanterne rouge de Championship avec Derby County, pénalisé de 12 points après avoir déposé le bilan et en grand danger pour sa survie.