Liga: Griezmann marque un but deux minutes après son entrée et offre la victoire à l'Atlético

Une nouvelle fois remplaçant, l’attaquant de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann a encore marqué après être sorti du banc ce lundi. Le Français a offert la victoire à son équipe sur le terrain de Valence (0-1).

Il a beaucoup de réussite sur l’action mais Antoine Griezmann ne s'en plaindra pas. Deux semaines après avoir retrouvé le chemin des filets pour la plusieurs fois depuis de très longs mois, l’attaquant français a remis ça ce lundi soir lors de la rencontre entre Valence et l’Atlético de Madrid (0-1) à Mestalla. Un but vainqueur marqué après avoir pourtant encore démarré la rencontre sur le banc.

Griezmann frôle le doublé

Entré en jeu à la 64e minute, Antoine Griezmann a débloqué le compteur de son équipe deux minutes plus tard, d’une frappe contrée sur la droite de la surface sur son premier ballon. Remplaçant pour la troisième fois en trois journées, l’international français marque déjà son deuxième but de la saison et aurait même pu s'offrir un doublé à la 90e minute s'il n'avait pas buté sur Mamardashvili.

Pour rappel, l'attaquant français n'est plus titulaire car son club n’a pas intérêt à lui donner un temps de jeu trop important afin de ne pas déclencher le bonus qui l’obligerait de s’acquitter d’un chèque de 40 millions d’euros envers le FC Barcelone, à qui le joueur appartient toujours.

Cavani présenté à Mestalla

La rencontre, auparavant indécise, avait été marquée par la présentation d’Edinson Cavani à Valence quelques minutes seulement après l’officialisation de sa signature en Liga. Présent dans les tribunes de Mestalla ce lundi soir, l'ancien buteur de Manchester United et du PSG a eu droit à une belle ovation des supporters valenciens avant le coup d'envoi.

Malgré l’enthousiasme du public pour "El Matador", cela n’a pas suffi à faire chuter les Colchoneros d'un Antoine Griezmann sacrément efficace alor que l'arbitre a privé les locaux d'un joli but de Yunus Musah en raison d'une faute préalable. Les Madrilènes de Diego simeone, eux, oublient ainsi rapidement le revers concédé à domicile face à Villarreal (0-2) le week-end dernier grâce à leur nouveau joker de luxe tricolore.