Atlético: Griezmann buteur mais cantonné à un rôle de "supersub"?

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a salué l’entrée décisive d’Antoine Griezmann, buteur lors de la victoire à Valence (0-1) lundi. Mais l’entraîneur semble décidé à maintenir le Français dans une position de "supersub".

Pour la troisième fois en autant de rencontres, Antoine Griezmann (31 ans) n’était pas titulaire, lundi lors du déplacement de l’Atlético de Madrid à Valence (3e journée de Liga). Mais le Français s’est montré décisif en marquant le but de la victoire (66e) deux minutes seulement après son entrée en jeu (64e). Une bonne nouvelle pour l’attaquant même si son entraîneur Diego Simeone semble vouloir poursuivre dans ce schéma en faisant de Griezmann un supersub.

"Tant que Griezmann parvient à répondre comme il le fait, l'avoir sur le terrain est très important et je comprends qu'il faut le mettre quand cela convient le mieux à l'équipe", a-t-il confié à l’issue de la rencontre. L’ancien joueur de la Real Sociedad avait déjà marqué en sortant du banc lors de la première journée sur le terrain de Getafe (0-3), mettant fin à sept mois de disette sans but en compétition officielle.

"Les remplaçants nous ont apporté de la tranquillité"

Lundi, il a offert un précieux succès à son équipe et s’est procuré plusieurs situations dangereuses. "L'adversaire a mieux contrôlé le match au début de la rencontre, mais en dehors des statistiques, c'est nous qui avons les meilleures occasions de but: celle de Morata, le but de Griezmann, celle de Carrasco, celle de Griezmann encore, a énuméré Simeone. Il est vrai que les remplaçants ont apporté quelque chose dans la tenue de balle et dans la production du jeu. Ils nous ont apporté de la tranquillité."

Griezmann a bénéficié d’un brin de chance sur son but en voyant sa frappe du gauche déviée par un défenseur adverse. Le signe, peut-être, d’une réussite retrouvée pour l’international français à deux mois et demi de la Coupe du monde. Grâce à ce succès, l’Atlético de Madrid remonte à la sixième place du classement en Liga. Les Colchoneros ont désormais rendez-vous samedi sur le terrain de la Real Sociedad, ancien club de Griezmann… qui pourrait encore débuter sur le banc.