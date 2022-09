Nice: la séparation est proche avec Lucien Favre

Plus que jamais sur la sellette après un début de saison rêté avec le Gym, Lucien Favre devrait vivre ses dernières heures sur la Côte d'Azur. Les deux parties veulent mettre fin à leur collaboration et un accord devrait rapidement être trouvé.

L'idylle n'aura presque pas duré. Les heures de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice sont comptées. Les deux parties veulent mettre fin à leur collaboration et un accord devrait rapidement être trouvé. Le technicien suisse tâtonne depuis le début de la saison et ne trouve pas de solution auprès d'un groupe qui n'adhère pas spécialement à ses méthodes et son discours.

Dès la défaite contre Angers dimanche (0-1), le président Jean-Pierre Rivère et Dave Brailsford, le directeur des sports chez Ineos, ont discuté de l'avenir du technicien suisse. Les discussions se poursuivent ce mardi avec notamment l'objectif de lui trouver un successeur. L'option numéro un s'appelle Mauricio Pochettino, avec qui un rendez-vous est prévu ce mardi.

Dante défend son entraîneur

Après seulement huit journées, l'OGC Nice pointe à une inquiétante 13e place du classement en Ligue 1 (2 victoire, 2 nuls, 4 défaites) et reste sur deux matchs nuls en Ligue Europa Conference contre Cologne (1-1) et le Partizan Belgrade (1-1).

Face à l'urgence de la situation, Dante a tenté de jouer le pompier de service en invitant ses coéquipiers à faire "une grosse auto-critique". Le capitaine de l'OGCN est même venu à la rescousse de Lucien Favre. "Il faut qu'on le laisse de côté. C'est trop facile de le cibler. Quand tu donnes ta confiance à un entraîneur, tu la lui donnes. Et quand tu lui donnes l'équipe 24 heures avant la fin du mercato, tu es moins crédible si tu te poses des questions sur ses qualités", avait déclaré le Brésilien après la défaite face à Angers (0-1) ce week-end.