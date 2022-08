OM: deux nouveaux prétendants pour De la Fuente, qui n'ira pas à Valladolid

Annoncé proche de Valladolid, l'attaquant américain de l'OM Konrad de la Fuente ne rejoindra finalement pas le club espagnol, selon nos informations. L'ex-ailier du Barça pourrait en revanche poser ses valises à l'Olympiacos en Grèce ou au Besiktas en Turquie.

L'ailier américain de l'OM Konrad de la Fuente (21 ans) était pressenti à Valladolid jusqu'à il y a peu, mais il ne signera finalement pas dans le club espagnol. Le prêt envisagé n’a pas abouti, selon nos informations. L’ancien joueur du Barça n’ira pas non plus au Bayern Munich, une rumeur folle et sans fondement.

Besiktas et l'Olympiacos sur le dossier

En revanche, deux autres clubs sont intéressés à ce jour: l'Olympiacos en Grèce, et le Besiktas en Turquie. Des discussions sont en cours avec les deux formations.

Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, l'international américain de 21 ans avait fait forte impression lors des matchs de pré-saison avec l'OM il y a un an. Il était déjà arrivé dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, de Catalogne. Option qui avait été levée en janvier contre trois millions d'euros pour un contrat courant jusqu'en 2025. Mais les mois suivant ont été compliqués pour Konrad de la Fuente, qui a enchaîné les diverses blessures, l'éloignant du terrain.