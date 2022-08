PSG: Gueye en Angleterre pour s'engager avec Everton, l'opération dégraissage est en marche

Le départ d’Idrissa Gueye lors du mercato estival se précise. Le milieu sénégalais du PSG est arrivé ce lundi en Angleterre afin d’y passer sa visite médicale avec Everton. Les deux clubs doivent encore régler quelques détails.

L’opération dégraissage suit son cours au PSG. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, Paris semble en passe de se délester de plusieurs joueurs devenus indésirables. Si Georginio Wijnaldum s’est rapproché de l’AS Rome, Idrissa Gueye devrait revenir en Premier League.

Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, le milieu du PSG est arrivé ce lundi outre-Manche pour passer sa visite médicale avec Everton. L'international sénégalais (32 ans) a donc a accepté de revenir dans son ancien club et de quitter la France à un an de la fin de son contrat. Les Toffees n’ont plus que quelques détails à régler avec le Paris Saint-Germain.

Gueye plus dans les plans de Galtier

Passé par Everton entre 2016 et 2019, où le PSG l’avait acheté environ 30 millions d’euros, Idrissa Gueye y a laissé un bon souvenir auprès des supporters. Après une saison compliquée en Premier League, marquée par l’éviction de Rafa Benitez et l’arrivée de Frank Lampard au poste d’entraîneur, les pensionnaires de Goodison Park espèrent que le retour du Sénégalais leur permettra de se battre pour une place dans le top 10 du championnat.

Apparu à 33 reprises en 2021-2022 sous le maillot du PSG, Idrissa Gueye ne fait plus partie des plans de Christophe Galtier dans l’entrejeu des Franciliens.

S’il a joué lors des quatre matchs amicaux de présaison remportés par l’équipe parisienne, le Sénégalais est resté sur le banc lors de la victoire contre Nantes (4-0) lors du Trophée des champions. Lorsqu’il a fallu remplacer Vitinha et Marco Verratti, le nouvel entraîneur du PSG a préféré faire appel à Danilo et Leandro Paredes.