Mercato: la stratégie du Real Madrid pour recruter Mbappé après l'annonce sur son avenir au PSG

Le Real Madrid a apprécié la confirmation des envies de départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en 2024. Le club madrilène présidé par Florentino Perez a toujours maintenu le contact avec l'attaquant français de 24 ans et pourrait tenter sa chance dès ce mercato estival.

En décidant d’envoyer cette lettre annonçant qu'il n'activera pas l'année en option de son contrat, Kylian Mbappé permet au PSG de lui ouvrir la porte pour un départ dès cet été. Le Real Madrid, très déçu de ne pas le faire signer la saison passée, a maintenu le contact avec le natif de Bondy.

La petite phrase de Perez qui enflamme Madrid

Avant le courrier transmis par Kylian Mbappé au PSG, un autre événement est venu rappeler les ambitions du club merengue pour le champion du monde 2018. C'est une séquence qui prend une tout autre résonnance aujourd'hui après les nouvelles révélations sur l'avenir de 'Kyks'.

Dans une vidéo publiée ce samedi et reprise par de nombreuses médias espagnols, le président du Real Madrid est interpellé par un fan, qui lui demande si la signature de Kylian Mbappé est toujours d'actualité. La réponse de Florentino Perez est claire: "Oui, mais pas cette année".

Une tentative dès cet été?

Malgré ces cinq mots prononcés furtivement par le patron du club, le Real ne va pas se priver de récupérer le français de cet été si possible. Quitte à verser une indemnité de transfert. Cependant, Madrid ne compte pas faire de folies sur le montant de cette opération.

Suite au volte-face de la saison passée, les dirigeants espagnols se méfient des manœuvres de l’attaquant du PSG même si ce nouveau rebondissement est apprécié dans la capitale espagnole.

Le Real continue donc d’avancer sur des pistes comme celle menant à Harry Kane. Si Paris met officiellement le natif de Bondy sur le marché des transferts, un départ vers Madrid ne sera sans doute pas un processus rapide.

Les Parisiens devront anticiper de construire leur nouveau projet autour d'une équipe et non d'un seul joueur. Le club de la capitale reste aujourd'hui très remonté et dans l’incompréhension. Toutefois, si le Real Madrid espère recruter Kylian Mbappé au plus tôt, le buteur a une nouvelle assuré ce mardi qu'il évoluerait bien au PSG lors de la saison 2023-2024. "J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", a-t-il twitté, pour un nouvel épisode de la saga Mbappé.