Mercato: le Bayern fixe le prix pour Lucas Hernandez, le PSG tente de faire baisser la note

Alors qu'il s'est mis d'accord avec Lucas Hernandez, le PSG doit toujours trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich. Une discussion sur l’indemnité de transfert s’est engagée.

L’une des cibles parisiennes cet été, Lucas Hernandez, a déjà un accord avec le PSG. Reste à trouver un accord avec le Bayern Munich. Si le club bavarois a accepté l’idée de le perdre, les négociations se poursuivent sur l’indemnité de transfert de l’international français, en fin de contrat en juin 2024.

Alors que le Bayern souhaite 50 millions d’euros, Paris et Nasser Al-Khelaïfi, qui a rencontré les dirigeants allemands, aimeraient faire baisser la note entre 30 et 40 millions d’euros. Si toutes les parties sont optimistes sur ce dossier, ce transfert n’est pas encore fait.

L'une des priorités du mercato parisien

Comme expliqué ces dernières semaines par RMC Sport, le champion du monde 2018 est l’une des priorités du club de la capitale cet été. Le Bayern Munich, qui est en pole position pour signer le roc sud-coréen Kim Min-Jae (Naples), est de son côté ouvert à une vente. Mais les dirigeants bavarois ne veulent pas pour autant brader un élément acheté 80 millions d’euros il y a quatre ans à l’Atlético de Madrid.

Pour le PSG, cette piste répond aussi à une volonté de "franciser" son effectif en y apportant des éléments qui ont fait leurs preuves . Or, pour le moment, aucun Français n’a été recruté durant ce mercato. Marcus Thuram était ciblé mais l’attaquant de 25 ans a choisi l’Inter Milan. Quant à Randal Kolo Muani, il est aujourd’hui plus proche de signer au Bayern Munich ou à Manchester United qu’au PSG.

La possible arrivée de Lucas Hernandez au PSG ne passe cependant pas auprès de certains supporters, qui n’ont pas oublié les célébrations "très marseillaises" du joueur après la finale de la Ligue des champions 2020. "Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais... et on te le fera savoir", a par exemple lancé le président du CUP, Romain Mabille, en direction du joueur du Bayern Munich.