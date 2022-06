Zidane proche du PSG: Zizou entraîneur, ça donne quoi ?

Le PSG négocie l’arrivée de Zinedine Zidane pour prendre la suite de Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Avant de peut-être débarquer à Paris, le champion du monde 1998 a déjà connu un beau début de carrière depuis son passage sur le bord du terrain au Real Madrid.

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane fait office de favori pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. Selon les informations de RMC Sport, le champion du monde 1998 et le club francilien sont même proches d’un accord. En attendant de connaître le dénouement de ce feuilleton du mercato estival, certains s’interrogent déjà sur les capacités de Zizou en tant que technicien. Pourtant, jusqu’ici, la carrière de l’ancien milieu offensif de l’équipe de France plaide en sa faveur avec notamment trois titres consécutifs en Ligue des champions sur le banc du Real Madrid.

Des débuts mitigés avec la Castilla

Entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid lors de la saison 2013-2014, Zinedine Zidane a ensuite signé ses débuts en tant que numéro 1 à la tête de la Castilla, la réserve du Real, en troisième division espagnole. L’objectif est simple: aider l’équipe à retrouver la Liga Segunda (D2) qu’elle vient tout juste de quitter. Mais le début de l’aventure du champion du monde 1998 n’a pas donné lieu à une immense réussite.

Pour ses quatre premiers matchs, la Castilla a enchaîné quatre défaites avec un seul but marqué pour sept encaissés. Heureusement pour les Madrilènes, la suite va permettre à Zinedine Zidane et à son équipe d’améliorer les choses. Si bien qu’avant le sprint final, la réserve du Real reste en course pour monter en deuxième division. Zidane, lui, en profite aussi pour finir d’obtenir ses diplômes. Mais avec une seule victoire lors des quatre derniers matchs de la saison 2014-2015 (un nul et deux défaites), la Castilla de Zidane rate le podium et une qualification en playoffs pour deux petits points.

"L’objectif n’a pas été atteint. Mais je suis content parce que les gamins ont tout donné. On a très mal commencé. On a été très bon pendant presque toute la saison. Puis on a eu une fin de saison un peu plus difficile, expliquait le technicien lors de son passage sur RMC en juin 2015. Quand on n’atteint pas son objectif, ça ne peut pas être positif. Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui l’est à Madrid, c’est de savoir si les jeunes ont fait une bonne saison, s’il y a des joueurs d’avenir, s’il y a un potentiel. On a vu des joueurs se révéler avec moi cette saison."

Zidane profite des déboires d’Ancelotti et Benitez

La deuxième saison de Zizou à la tête de la réserve madrilène commence beaucoup mieux avec quatre succès consécutifs. Petit à petit, le 4-2-3-1 mis en place par l’ex-numéro 10 des Bleus porte ses fruits. Cette fois, la Castilla joue le haut de tableau. Mieux, à la misaison, début janvier 2016, le groupe entraîné par Zinedine Zidane ne s’est incliné qu’à deux reprises. A la fin de sa première aventure comme numéro un, le bilan de Zidane sur le banc de la Castilla se résume à 16 victoires, 10 nuls et 11 défaites. Une réussite qui pousse très vite Florentino Perez à le promouvoir.

Quelques mois après le départ de Carlo Ancelotti et la parenthèse ratée Rafa Benitez, le Real Madrid n’est pas au mieux en championnat avec une décevante troisième place derrière le Barça et l’Atlético. Zinedine Zidane permet alors à la direction de s’offrir un répit avec les supporters. Nommé le 4 janvier 2016 à la tête des Merengue, Zizou coach son premier match à la tête de l’équipe première quelques jours plus tard face à La Corogne. Le Real s’offre une manita (5-0). Pour le deuxième match du Français, le Betis Séville se fait corriger (5-1). En l’espace de quelques semaines, le Real redevient une machine à gagner et la fin de saison permet à Zinedine Zidane de remporter ses premiers titres: la Coupe du Roi et surtout la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Le doublé Liga-C1 en 2017

Devancé de peu par le Barça en Liga, le Real de Zidane termine à un point de son rival catalan pour le titre lors de la saison 2015-2016. Mais les débuts de l’entraîneur madrilène ont marqué les esprits. Son sacre européen, bien aidé par un immense Cristiano Ronaldo, lui offre immédiatement une aura incroyable à Madrid, en Espagne et dans le football européen. Aux yeux de tous, l’ancien joueur a déjà réussi sa reconversion comme entraîneur. Mais la suite se révèle encore plus belle pour lui.

Pour sa première saison entière sur le banc du Real, lors de la campagne 2016-2017, Zinedine Zidane reste invaincu entre le mois d’août et la mi-janvier. Si son groupe quitte prématurément la compétition en Coupe du Roi, elle retrouve le sommet de la Liga. Avec seulement trois défaites en 38 journées, Zinedine Zidane décroche son premier titre de champion. Encore plus fort, le technicien s’offre un doublé en Ligue des champions en dominant la Juventus. En seulement un an et demi sur le banc du Real, l’international tricolore aux 108 sélections a donc déjà un palmarès d’un titre en Liga, un autre en Coupe du Roi et de deux sacres en Ligue des champions.

La passe de trois en C1… puis le départ

Adulé par les supporters, idole des socios, rien ne semble arrêter Zinedine Zidane. Vainqueur de la Supercoupe d’Europe contre Manchester United puis de la Supercopa face au Barça, l’entraîneur madrilène ajoute deux nouveaux trophées à son CV dès l’été 2017. Problème, le début de saison en Liga se passe un peu moins bien et le club madrilène perd déjà de précieux points dans la course au titre.

Pire, la correction infligée par le Barça lors du Clasico à Santiago Bernabeu (0-3), à la veille de Noël, fait tache. Idem pour l’élimination précoce en Coupe du Roi, face à Leganes, dès janvier 2018. Incapable de rivaliser pour le titre en championnat, Zinedine Zidane fait alors l’objet de critiques en Espagne.

Mais un nouveau sacre continental, au terme d’une belle finale contre Liverpool (3-1), lui permet d’écrire un peu plus sa légende en devenant l’entraîneur le plus titré de la Ligue des champions avec Bob Paisley et Carlo Ancelotti (l’Italien a repris un titre d’avance avec son sacre en 2022).

Pourtant, après ce fabuleux triplé, la direction du Real décide de lancer un nouveau cycle. Alors que les rumeurs mercato annoncent déjà les départs de plusieurs stars comme Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane surprend tout son monde et quitte ses fonctions d’entraîneur le 31 mai 2018. Cinq jours après être devenu le premier coach à remporter trois titres consécutifs en C1, Zizou n’a plus de travail.

Un deuxième passage au Real au succès mitigé

SI le premier passage de Zinedine Zidane au Real Madrid s’est soldé par un bilan fantastique, il a peut-être pris une mauvaise décision en revenant au club en mars 2019, dix mois après son départ. Là encore, l’ancien meneur de jeu des Bleus arrive pour tenter de tirer l’équipe d’un mauvais pas après l’échecs de Julen Lopetegui (6 défaites en 14 matchs) et de Santiago Solari (8 défaites en 28 matchs). Déjà éliminé de la coupe nationale et de la Ligue des champions avant l’arrivée de Zizou, le Real se contente d’une triste troisième place en Liga à 19 longueurs du Barça à la fin de la saison 2018-2019.

En reprenant la main sur l’équipe et en installant Karim Benzema comme le nouveau leader de l’attaque, Zinedine Zidane va relancer le Real. Lors de la campagne 2019-2020 bouleversée par l’épidémie de Covid-19, les Merengue finissent champions d’Espagne. L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Manchester City de Pep Guardiola vient toutefois briser la série du Français sur la scène continentale.

Malheureusement pour lui, l’exercice 2020-2021 vient un peu plus ternir son image à Madrid. Les décisions de Zinedine Zidane, et notamment son refus de lâcher certains historiques vieillissants lui valent des critiques.

Le manque de réussite sportive, avec une demi-finale en Ligue des champions et une deuxième place en Liga, sonne finalement le glas de son deuxième mandat à la tête de l’équipe espagnole. Le 27 mai 2021, presque trois ans jour pour jour après son premier départ, Zinedine Zidane démissionne à nouveau du Real Madrid. Une éventuelle arrivée au PSG, lui permettra de prouver qu’il peut exister loin des Merengue, le seul club où il a pour l’instant entraîné.