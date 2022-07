PSG-Nantes: les compos du Trophée des champions

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier aligne un 3-4-1-2 ce dimanche soir pour sa première rencontre officielle sur le banc parisien, lors du Trophée des champions (20h). En l’absence de Mbappé, suspendu, Sarabia est positionné en pointe aux côtés de Neymar.

Le premier onze officiel de l’ère Galtier est connu. Le nouvel entraîneur du PSG mise sur la continuité de ce qu’il a utilisé durant la préparation en choisissant le 3-4-1-2 pour le Trophée des champions disputé ce dimanche soir à Tel-Aviv (20h). Suspendu, Mbappé laisse sa place dans l’axe à Sarabia, qui évoluera aux avant-postes avec Neymar et devant Messi, aligné en position de numéro 10.

Un duo Verratti-Vitinha dans l'entrejeu

Donnarumma est bien titulaire, confirmant son statut de titulaire dans le but, derrière une défense sans surprise Ramos-Marquinhos-Kimpembe. Hakimi et Mendes prennent les couloirs, Verratti et Vitinha étant en charge de l’entrejeu. Pour rappel, Ekitike n’est pas encore prêt et suivra la rencontre depuis Paris contrairement à la dernière recrue Mukiele, remplaçant, qui pourrait disputer ses premières minutes avec le PSG.

Côté nantais, Antoine Kombouaré aligne deux recrues: Moussa Sissoko et Evann Guessand. Pas de surprise majeure dans le reste de son onze, Blas et Coco accompagneront notamment l’ancien Niçois. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures depuis le stade Bloomfield Stadium, un match qui accordera le premier titre de la saison 2022-2023.

Les compositions:

PSG: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Sarabia

FC Nantes: Lafont - Appiah, Girotto, Pallois - Corchia, Chirivella, Sissoko, Fabio - Guessand, Blas, Simon