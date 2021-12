Tunisie-Algérie: sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la finale de la Coupe arabe

La Tunisie et l’Algérie s’affrontent ce samedi en finale de la Coupe arabe disputée, au stade Al Bayt d’Al-Khor au Qatar. A partir de 16h, les deux rivaux du Maghreb lutteront pour le titre lors d’un duel diffusé en direct sur beIN Sports et sur YouTube.

On va rapidement savoir si l’Algérie et les joueurs présents à la Coupe arabe ont récupéré physiquement. Qualifiés au terme d’une demi-finale mémorable face au Qatar (2-1), les Fennecs vont devoir trouver les ressources pour digérer les 18 minutes de temps additionnel (18'25'', précisément). Ce dimanche, les partenaires de Yacine Brahimi auront fort à faire pour remporter le titre face à la Tunisie.

Une finale à suivre dès 16h en direct à la télévision sur beIN SPORTS Max 6 et gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIFA. Pour ceux qui ne pourraient (ou ne voudraient) pas suivre le match à la télé, il sera possible de le suivre en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport.

Mejbri- Belaïli, duel entre hommes en forme

Premier vainqueur de l’histoire de la Coupe arabe des nations, la Tunisie tentera de gagner son deuxième titre dans la compétition, près de 58 ans après son unique sacre. La pépite Hannibal Mejbri, libérée par Manchester United pour le tournoi, aura à cœur de réaliser semblable à sa demie contre l’Egypte (1-0). Elu homme du match, le phénomène de 18 ans voudra gagner son premier titre en sélection.

Mais voilà, en face l’Algérie pourra compter sur un Youcef Belaïli inspiré. Auteur d’un but fantastique en quart de finale face au Maroc, l’ancien attaquant d’Angers a encore marqué contre le Qatar en demi-finale.

Un but face au pays hôte, qui a probablement précipité son licenciement par le club qatarien du Qatar SC dès le lendemain. A la recherche d’un nouveau défi, l’ailier de 29 ans pourrait profiter de cette finale pour offrir à l’Algérie un premier sacre en Coupe arabe et convaincre une équipe de lui donner sa chance.