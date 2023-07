Basket: Batum "impatient" de voir Wembanyama dans le groupe pour les JO de Paris 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024, c'est dans un an. Après avoir décroché la médaille d’argent à Tokyo en 2020, l’équipe de France tentera de gagner l’or à la maison. Pour cela, les Bleus auront probablement la chance de pouvoir compter sur Victor Wembanyama. De son côté, Nicolas Batum est "impatient" de voir le Français à l’œuvre.

Impressionnante durant les Jeux olympiques à Tokyo en 2020 avec une médaille d’argent décrochée, l’équipe de France aura l’opportunité en 2024 de concourir pour l’or à la maison. Les Bleus auront probablement la chance de pouvoir compter sur Victor Wembanyama, absent pour les prochains Mondiaux en raison du rythme imposé par sa signature chez les San Antonio Spurs en tant que numéro 1 de la draft NBA.

Cadre des Bleus, Nicolas Batum a partagé sa joie de voir "Wemby" les aider durant les JO: "Même s’il est très jeune, il a pu montrer des qualités et un talent hors norme. Ça peut être que bénéfique pour nous d’ajouter un mec qui fait 2m25 et qui a toutes les qualités rêvées pour un basketteur. On est vraiment impatient de l’avoir dans le groupe", a-t-il partagé au micro d’Eurosport.

Collet "compte" sur Wembanyama

Batum n’est pas le seul à compter sur Wembanyama pour permettre aux Bleus d’aller loin durant les Jeux Olympiques. Le sélectionneur Vincent Collet, qui a eu l’opportunité d’entrainer le joueur la saison dernière chez les Mets, a confié en juin dernier son intention d’aligner "Wemby": "Bien sûr qu’on compte sur lui. On compte sur Victor qui aura une année de NBA derrière lui, une année de travail avec Popovich. Il sera certainement encore plus fort qu’il l’est aujourd’hui."

Avant les JO 2024, les Bleus disputeront la Coupe du monde entre le 25 août et le 10 septembre. Une compétition à laquelle Wembaynama a décidé de ne pas prendre part. Un choix que la nouvelle idole des Spurs a expliqué à l’Equipe: "Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire."