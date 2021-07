JO 2021: deux médailles et des désillusions à la pelle... ce qu'il faut retenir de la 7e journée

On attendait ce vendredi une moisson de médailles pour le clan français aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais si Romane Dicko et Teddy Riner, malgré la déception, ont sauvé l'honneur, les échecs tricolores se sont succédé en BMX, en escrime ou en kayak.

LES MEDAILLES DU JOUR

Judo (+78kg) : Dicko, un bronze prometteur

Une victoire pour terminer, quelques larmes, et surtout, une très belle médaille. Battue en demi-finales des Jeux olympiques par la numéro 1 mondiale Idalys Ortiz (Cuba), la jeune judokate française Romane Dicko (21 ans) a parfaitement réagi ce vendredi pour s'imposer face à la Turque Kayra Sayit dans le match pour le bronze chez les +78kg, et monter ainsi sur le podium pour sa toute première participation aux JO.

Judo (+100kg) : Riner, le quatre à la suite

Comme à Pékin en 2008, comme à Londres en 2012, et à Rio en 2016, Teddy Riner, star du judo mondial et de la délégation française à Tokyo, a décroché une quatrième médaille olympique de suite chez les +100kg. Evidemment, il voulait l’or pour la troisième fois, et a dû se contenter du bronze. Mais après la désillusion face au Russe Bashaev en quarts, Riner a su se remobiliser face au Brésilien Silva puis au Japonais Harasawa, pour sauver l’honneur. Souriant sur le podium, mais tout de même piqué au vif et toujours compétiteur à 32 ans, le colosse tricolore a dit vouloir continuer jusqu’à Paris 2024.

LES BONS POINTS

Natation (50m nage libre) : Manaudou se rassure

Pas forcément en confiance avant ces Jeux olympiques, Florent Manaudou a brillamment décroché son billet pour les demi-finales du 50m nage libre en signant son meilleur temps de la saison et le deuxième meilleur chrono des séries (21’’56) derrière l’Américain Caeleb Dressel. Ça passe aussi pour Maxime Grousset avec le 15e chrono.

Basket : les Françaises se relancent

Dos au mur après leur défaite inaugurale contre le Japon (74-70), les basketteuses tricolores devaient absolument battre le Nigeria pour entretenir l’espoir d’une qualification. Elles y sont parvenues, et plutôt avec la manière (87-62). Il faudra maintenant s’accrocher lors du dernier match de poule contre les Etats-Unis.

Rugby : les Bleues filent en demies

La belle aventure se poursuit pour les joueuses de l’équipe de France de rugby à sept. Séraphine Okemba et ses camarades ont d’abord assuré la première place de leur groupe en écrasant le Canada (31-0), avant de faire preuve d’application contre la Chine en quart de finale (24-10). Elles joueront samedi leur demie contre la Grande-Bretagne, avant, espérons-le, une grande finale contre la Nouvelle-Zélande ou les Fidji.

Athlétisme (800m) : Lamote en patronne

Revancharde après son échec à Rio, Rénelle Lamote a dominé et remporté sa série du 800m en 2’01’’92. La voilà qualifiée pour les demies, et tout à fait capable de filer en finale.

Handball : les Français poursuivent leur sans faute

Déjà qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de handball, les Bleus ont signé ce vendredi une quatrième victoire en autant de rencontres, en dominant aisément l’Espagne (36-31). Ils sont définitivement premiers du groupe A, avant leur dernier match contre la Norvège.

LES MAUVAIS POINTS

BMX : quatre finalistes, zéro médaille

Avec trois Français en finale de l’épreuve hommes (Joris Daudet, Sylvain André et Romain Maheu), le BMX devait parfaitement lancer la journée tricolore ce vendredi, et apporter de nouvelles médailles. Mais peu avant 6h, tout s’est écroulé. Au terme d’une course cauchemardesque, les Bleus ont terminé 4e, 6e et 8e de la finale. Elle aussi qualifiée pour la finale femmes, Axelle Etienne n’a pas fait mieux, et terminé en 7e position.

Escrime (épée par équipes) : les Bleus balayés d’entrée

Avec le nouveau champion olympique Romain Cannone dans ses rangs, l’équipe de France masculine d’épée – dorée à Rio – visait légitimement une médaille ce vendredi. Elle a été éliminée dès le premier tour par le Japon (45-44).

Kayak (K1) : Neveu s’est manqué en finale

Fort du deuxième temps de la demi-finale, le kayakiste Boris Neveu espérait accrocher le podium pour sa première finale olympique. Mais deux pénalités l’en ont empêché, et il a dû se contenter d’une 7e place.

Tir à l’arc : Barbelin n’a pas confirmé

Très en forme jeudi, Lisa Barbelin a vu son aventure en tir à l’arc s’arrêter assez brutalement dans la nuit. La Française, championne d’Europe 2021, a totalement manqué son huitième de finale contre la Mexicaine Alejandra Valencia (défaite 6-0).

Natation (100m papillon) : pas de finale pour Metella

Deux centièmes. Deux petits centièmes. C’est ce qu’il a manqué ce vendredi à Mehdy Metella pour se qualifier pour la finale du 100m papillon. Le Français a terminé 5e de sa demi-finale après s’être effondré sur les derniers mètres.

Natation (relais 4x100 4 nages) : le craquage du relais bleu

En tête après deux relais, l’équipe de France masculine de relais 4x100m 4 nages n’a terminé que 5e de sa série. Avec le 10e chrono total, elle sera donc absente de la finale.