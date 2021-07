JO 2021, football: la compo de la France face au Mexique avec Gignac et Thauvin

Sans surprise, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin sont titulaires pour le premier match de l’équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 face au Mexique, ce jeudi (10h).

L’équipe de France de football olympique entre dans le vif du sujet. Les Bleus débutent leur tournoi aux JO de Tokyo 2021, ce jeudi face au Mexique (10h). Comme attendu, les trois tauliers nés avant 1997 (Gignac, Thauvin et Savanier) sont titulaires pour ce match face au champions olympique 2012. Sylvain Ripoll a reconduit le même onze de départ que celui aligné face à la Corée du Sud (victoire 2-1) la semaine dernière en amical. Il a organisé un schéma en 4-3-3.

André-Pierre Gignac est aligné en attaque et capitaine pour ses retrouvailles avec des adversaires qu’il connaît bien puisqu’il les affronte régulièrement en championnat mexicain avec les Tigres de Monterrey.

Aligné en pointe, le joueur de 35 ans sera épaulé de Florian Thauvin sur sa droite et de l’ailier stéphanois Arnaud Nordin à gauche. Lucas Tousart occupe le poste de numéro 6 devant la défense et en soutien des deux animateurs Enzo Le Fée et Teji Savanier.

En défense, Pierre Kalulu (AC Milan) et Modibo Sagnan (Real Sociedad) forment la charnière centrale. Le Lensois Clément Michelin occupe le couloir droit alors qu’Anthony Caci évoluera à gauche. Dans le but, Paul Bernardoni est bien là.

Nkounkou, 19e homme et en tribunes

Sylvain Ripoll a aussi dû trancher pour choisir ses sept remplaçants. Le jeune Niels Nkounkou ne figure pas sur la feuille de match (qui ne peut comporter que 18 noms). Appelé en renfort la semaine dernière pour palier le forfait du Rennais Jérémie Gélin, il suivra la rencontre depuis les tribunes du stade olympique de Tokyo.

Placée dans le groupe A avec le Mexique, l’Afrique du Sud et le Japon, la France tentera de décrocher l’une des deux premières places du groupe, qualificatives pour les quarts de finale.

La compo des Bleus: Bernardoni - Michelin, Kalulu, Sagnan, Caci - Tousart, Savanier, Le Fée - Thauvin, Gignac (cap), Nordin

Remplaçants: Bajic, Bard, Pembélé, Mbuku, Beka Beka, Kolo Muani, Doukouré

La compo du Mexique: Ochoa (cap) - Sanchez, Montes, Vasquez, Er.Aguirre - Romo, Rodriguez, Cordova - Martin, Lainez, Vega

Remplaçants: Malagon (g), Angulo, Lorona, Antuna, Esquivel, Ed.Aguirre, Alvarado