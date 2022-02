JO 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le relais masculin de biathlon

Après quatre médailles dans ces Jeux olympiques 2022, Quentin Fillon Maillet va tenter d'aller chercher mardi un cinquième podium avec le relais.

La passe de cinq pour Quentin Fillon Maillet? Ce mardi, le biathlète français a l'occasion d'aller chercher un cinquième podium en autant de courses sur ces Jeux olympiques 2022 de Pékin. En or sur l'individuel et la poursuite et en argent sur le relais mixte puis le sprint, le leader de la Coupe du monde sera engagé sur le relais masculin aux côtés d'Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude. Initialement prévu ce mardi à 10 heures, le départ sera donné à 7h30 sur la piste de Zhangjiakou. La course sera à suivre sur France 3 et Eurosport 1, ainsi que sur RMC et l'appli RMC Sport.

Déjà dans l'histoire des JO

Après la première place lors de la poursuite, "QFM" est tout simplement devenu le premier athlète tricolore à remporter quatre médailles lors d’une même édition des Jeux d'hiver. "C'est bien au-delà de mes rêves. Quand j'étais petit, je voulais créer mon histoire et celle du biathlon. C'est fou ce que je fais. Quatre médailles en quatre courses, je ne peux pas décrire ce moment. C'est tellement fort, tellement beau", s’est-il réjoui au micro de RMC.

La moisson exceptionnelle du Jurassien pourrait se poursuivre dans les prochains jours, avec le relais donc, mais aussi la mass start vendredi (10h). Les filles (Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Anaïs Bescond) auront également l'occasion de faire gonfler le contingent de médailles avec le relais (mercredi) et la mass-start (samedi).