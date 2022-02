JO 2022: l'énorme raté du bob brésilien au départ

L'équipage brésilien de bob à deux a complètement manqué son départ ce vendredi. Heureusement, ce n'était qu'un entraînement.

Nouvelle scène insolite dans ces Jeux olympiques. Alors que les épreuves de bobsleigh n'ont pas encore débuté, l'image du bob brésilien fait déjà le tour des réseaux sociaux. Et c'est loin d'être une bonne publicité. A l'entraînement, les Brésiliens Edson Luques Bindilatti (pilote) et Edson Ricardo Martins (pousseur) ont complètement manqué leur départ.

Sur la vidéo, après s’être encouragés et avoir tapé dans les mains, on voit ce dernier glisser une première fois, puis une seconde fois, au moment de monter dans le bob sous le regard embarrassé du coach qui filme la scène avec son téléphone et des membres du personnel chinois.

Début des épreuves la semaine prochaine

Son partenaire est alors obligé de ralentir pour permettre au malheureux de monter dans le bob, là aussi d'une manière peu académique, et d’enfin pouvoir s’élancer sur la piste gelée. Un départ loin d'être propre mais heureusement sans conséquence pour les deux protagonistes puisqu'il ne s'agissait que d'un entraînement.

Une image d'autant plus drôle qu'Edson Luques Bindilatti est une véritable légende du bobsleigh. Une discipline qu'il a découvert en 2000 en regardant le film "Rasta Rockett", inspiré de l’aventure improbable des bobeurs jamaïquains aux JO de Calgary 1988. Leader des "Blue Birds", il dispute ses 5es et derniers Jeux olympiques. Les épreuves de bobsleigh à deux auront lieu lundi et mardi prochains. Bindilatti et Martins seront également en lice en bob à quatre les 19 et 20 février, lors du dernier week-end des Jeux de Pékin.