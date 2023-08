Mondiaux de badminton: la paire Gicquel-Delrue débute bien en double mixte

Meilleure chance française de médaille lors des Mondiaux de badminton à Copenhague, la paire composée de Thom Gicquel et Delphine Delrue a parfaitement géré son entrée en lice ce mercredi au Danemark.

Médaillés d’argent aux Jeux européens à Cracovie, Thom Gicquel et Delphine Delrue ont repris la confiance avant les Mondiaux de badminton. Ce mercredi à Copenhague, la paire tricolore s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du double mixte en l’emportant face aux Anglais Lauren Smith et Marcus Ellis. Huitièmes mondiaux, les Français se sont solidement imposés en deux manches (21-18, 21-13).

"Ce n’était pas facile aujourd’hui, on savait que ça allait être un match difficile parce qu’à chaque fois c’est très tendu contre eux. Mais on est très content d’avoir gagné en deux sets, a savouré Delphine Delrue pour RMC Sport après son entrée en lice. Le gain du premier set a fait du bien, parce qu’on menait un peu tout le long mais on s’est fait rattraper à la fin, donc de gagner et ensuite de mener de 11 points cela nous a complètement libéré je pense. On est très contents parce qu’on a essayé d’appliquer le plan un peu tout le match et d’être vraiment concentrés sur notre jeu."

Un joli morceau pour les huitièmes

Désormais à une victoire de leur objectif annoncé, les quarts de finales, les deux Bleus auront fort à faire lors des huitièmes. Face aux Français, tête de série numéro 7, se dressera une paire malaisienne: Toh Ee Wei et Chen Tang Jie, 17e mondiaux. Un duel où les Français devront encore gérer la pression du résultat ce jeudi au Danemark.

"C’est dur à gérer parce que forcément tu es très tendu, dans ces journées-là notre emploi du temps est chargé, a reconnu Thom Gicquel après la qualification. On s’entraîne beaucoup, on a un prépa mental, on a les vidéos, donc en fait on n'a pas beaucoup de temps pour s’ennuyer. Mais forcément la pression monte très fort donc on se détend un petit peu après la victoire."