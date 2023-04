Judo: la réponse d'Agbégnénou à l'affaire du judogi après l'accord de Riner

Quelques heures après l'annonce de Teddy Riner, qui s'est entendu avec la Fédération française de judo pour porter à nouveau le judogi officiel, Clarisse Agbégnénou - toujours engagée dans un bras de fer avec la Fédé - a communiqué sur ses réseaux sociaux.

"Je suis fière de montrer à ma fille et plus largement aux petites filles et petits garçons que rien n’est jamais acquis, la lutte est continuelle et à tous les niveaux." Comme elle le martèle dans un message publié ce mercredi sur ses réseaux, Clarisse Agbégnénou ne compte pas lâcher.

Depuis le Grand Slam de Tel Aviv en février, qui marquait son retour à la compétition individuelle, un conflit l'oppose à la Fédération française de judo, agacée par la décision de la double championne olympique 2021 de porter le judogi de son sponsor personnel plutôt que celui de l'équipe de France. La judoka de 30 ans s’était affichée en Israël avec la marque Mizuno, alors que la Fédération a signé un partenariat avec Adidas.

Toujours "en négociation" avec la Fédération

L’instance avait décidé de la sanctionner en la privant de son coach Ludovic Delacotte durant la compétition. Concrètement, elle demandait à pouvoir faire comme Teddy Riner en ayant le droit de porter la marque de son choix, au nom de l'équité. Sauf que Teddy Riner, après discussion avec la Fédération française, vient d’annoncer qu’il allait à nouveau porter le judogi officiel, siglé Adidas, en équipe de France. De quoi pousser Clarisse Agbégnénou à revoir sa position ?

"Là où certains voyaient une démarche vénale et individualiste, mon équipe et moi-même étions dans une lutte pour un traitement équitable et une unicité au sein d’un collectif, notamment celui de notre belle équipe de France. (…) En ce qui me concerne, j’étais et suis toujours en ‘négociation’ avec la fédération, la solution de recours qui m’a été proposée de leur part était, je cite, ‘racheter mon contrat Mizuno’, chose que j’ai refusée pour les raisons citées au-dessus", explique-t-elle ce mercredi.

Et de préciser : "Double D (société détentrice de la licence mondiale d’Adidas pour les sports de combat, ndlr) m’a également proposé une solution financière, même réponse de ma part. De notre côté, nous avons proposé trois possibilités en date du 23/03 mais à ce jour aucun retour de leur part. Maintenant que toutes les choses ont été dites, je vous confirme que je suis et reste focus 100% focus sur ma préparation pour les championnats du monde à Doha où je combattrai le 10/05 en individuel et potentiellement le 14/05 pour les épreuves par équipes." Avec quel judogi ?