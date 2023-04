Judo: fin de l’exception pour Riner qui va enfiler le judogi de la Fédération

La Fédération française de judo a officialisé ce mercredi un accord avec Teddy Riner autour de la tenue que portera le triple champion olympique. Le combattant de 33 ans utilisera le judogi du partenaire de l’instance et ferme ainsi la porte à une exception au sein de l’équipe de France.

Un peu plus d’un an avant les Jeux olympiques en France, la Fédération française de judo a rétabli l’ordre au sein de l’équipe de France. Empêtrée dans un bras de fer avec Clarisse Agbégnénou qui souhaitait monter sur le tatami avec le judogi de son équipementier personnel, l’instance a peut-être trouvé une solution à son problème. Si la double championne olympique des JO de Tokyo espérait bénéficier d’une exception semblable à celle accorde à Teddy Riner, la Fédération présidée par Stéphane Nomis a opté pour une autre solution: mettre fin à l’exception Riner. Ce mercredi, France Judo a confirmé via un communiqué que le quintuple médaillé olympique combattrait désormais avec la tenue fournie par l’équipementier de la fédération.

"La réalité du terrain, les enjeux pour des athlètes de ce profil font qu’il n’est pas simple de préserver les intérêts individuels et collectifs dans un univers en perpétuelle évolution, a justifié l’instance au moment d’annoncer un accord avec Teddy Riner. Et ce particulièrement à l’approche de Paris 2024 où les opportunités pour les athlètes sont de plus en plus nombreuses. Un nouveau cadre est en train de se définir et un dialogue constructif doit être maintenu."

Une volonté d’uniformiser les choses avant les JO 2024

C’est donc bien dans l’optique du rendez-vous olympique dans la capitale tricolore que la Fédération française de judo a travaillé avec Teddy Riner pour trouver une solution qui convienne à toutes les parties. Partenaire officiel de France Judo depuis 2022, Adidas habillera bien le colosse de 33 ans ainsi que tous les autres judokas sélectionnés en équipe de France. Autorisé depuis 2018 à utiliser son équipementier personnel, et même sa propre marque depuis 2021, celui qui a été le porte-drapeau de la délégation tricolore aux JO de Rio en 2016 a choisi de se fondre dans le collectif pour ceux de Paris en 2024.

"Je suis ravi de la discussion constructive que nous avons pu avoir avec Teddy. Il n’a plus à prouver et ce depuis très longtemps, son attachement à l’Equipe de France, mais nous avions un problème de forme à régler et nous l’avons fait dans les meilleures conditions, s’est félicité Stéphane Nomis. Je le remercie d’être revenu sur des acquis. Je sais que nous partageons les mêmes valeurs chères au judo: entraide et prospérité mutuelle."

Riner veut continuer à développer le statut de l’athlète non professionnel

En faisant un pas important en direction de sa fédération, Teddy Riner a ainsi permis de mettre fin à la problématique autour des kimonos et judogis au sein de l’équipe de France. Mais le triple médaillé d’or olympique et décuple champion du monde des +100kg ne veut pour autant pas abandonner son combat pour la rémunération des sportifs et notamment ceux qui ne sont pas professionnels.

"L’Equipe de France a toujours été une source de motivation pour moi, j’y puise de l’énergie et j’espère en donner aussi. Nous faisons rêver des jeunes et notre devoir d’exemplarité est réel, a ainsi réagi Teddy Riner après cette annonce. […] Quand je porte un kimono cet état d’esprit ne me quitte jamais. Mais je suis aussi conscient que sur la forme, des enjeux à titre individuel et collectif peuvent parfois être incompatibles. Des réflexions sont menées et doivent continuer à l’être sur le statut de l’athlète non professionnel car l’économie du sport est en perpétuelle évolution et Paris 2024 est sans doute un accélérateur, un révélateur de situations encore peu identifiées. Il faut travailler tous ensemble pour que ça fonctionne pour tout le monde."