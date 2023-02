Judo: "On lui a proposé une convention très honnête", la Fédération de judo répond à Agbégnénou

Après la prise de parole de Clarisse Agbégnénou, qui dénonce le comportement de la Fédération Française de judo, son président Stéphane Nomis veut trouver un accord avec la championne olympique.

Le retour de Clarisse Agbégnénou ne se passe pas comme prévu, en tout cas sur les tatamis. Actuellement à Tel-Aviv pour sa première compétition depuis sa maternité, la championne olympique des -63 kg, la Fédération française de judo a décidé de lui couper ses aides personalisées, cette dernière étant pénalisée d'avoir porté un judogi de la marque Mizuno et non Adidas, l'équipementier officiel de l'équipe de France.

Une décision que la judokate de 30 ans conteste. "C’est inadmissible, je ne laisserai pas passer ça, explique-t-elle à RMC Sport. On ne me respecte pas, c’est du non respect. Teddy Riner fait ce qu’il veut, il a un kimono dans lequel il se sent à l’aise. C’est un outil important pour gagner. Moi, on m’en empêche. (...) C’est mon métier qu’ils mettent en péril et je ne laisserai pas passer. J'appellerai les gens qu’il faut et s’il faut que ça aille en justice, on ira en justice. Mais je ne laisserai pas passer."

"On la respecte"

Contacté par RMC Sport, le président de la Fédération française de judo veut "trouver un accord" avec Clarisse Agbégnénou. "On doit s'asseoir, écrire un contrat. On lui a proposé une convention très honnête, qui représente des montants certains et qui correspond à un quart du budget de l'équipe de France féminine. Donc on la respecte, précise Stéphane Nomis. Elle ne peut pas dire qu'on ne la respecte pas. Ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'elle est maman, on le comprend, on accepte les choses. On est dans des avancées, on n'est pas là pour bloquer. Je lui ai dit il y a deux semaines, et encore il y a une semaine, qu'elle ne porterait pas de Mizuno parce que c'est contraire à l'éthique de la Fédération. On ne peut pas avoir un concurrent de notre sponsor sans l'aval de notre sponsor, ce n'est pas possible."

Sur le tatami de Tel Aviv, Agbégnénou a été battue en quart de finale par l'Australienne Haecker. Elle a ensuite perdu en repêchage face à la Kosovarde Fazli. Depuis les Mondiaux 2011, elle n'est sortie d'une compétition sans monter sur le podium que deux fois (cinquième au championnat d'Europe 2017 et cinquième au tournoi de Tokyo en 2012).