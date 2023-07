Mondiaux de natation: la semaine de folie qui attend Léon Marchand à Fukuoka

Aux Mondiaux de natation de Fukuoka, Léon Marchand s'est engagé sur quatre épreuves individuelles, avec un rythme soutenu pour la semaine à venir.

Quatre épreuves individuelles. Une semaine de folie attend Léon Marchand pour les Mondiaux de Fukuoka, qui débutent ce dimanche. L'an dernier, aux championnats du monde de Budapest, le crack tricolore avait disputé trois courses individuelles et décroché l'or sur 200m 4 nages et 400m 4 nages, ainsi que l'argent sur le 200m papillon. Au Japon, à Fukuoka, le Français a décidé de conserver son engagement sur ces trois épreuves, et de rajouter le 200m brasse à son programme potentiel. Cependant, un doute subsiste sur la tenue de ce programme.

A Rennes, lors des championnats de France il y a six semaines, Léon Marchand avait réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur le 200m brasse, mais cette épreuve pose un très gros souci dans l'agenda mondial du Toulousain. Car les demi-finales de l'épreuve sont programmées juste avant la finale du 200m 4n. Soit, selon s'il nage dans la première ou deuxième demi-finale, environ 13 minutes ou... Moins de 10 minutes ! Le 200m 4n étant l'épreuve où il aura peut-être la plus grosse concurrence pour le titre mondial.

Léon Marchand se décidera pendant la semaine

''Je veux vraiment le faire mais mon coach n’est pas vraiment d’accord" résume dans un sourire Léon Marchand à la veille du début de la compétition. Ça va dépendre de ma forme du moment. Je verrai au jour le jour. Je verrais après le 400m 4 nages, après le 200m papillon si je me lance le défi de faire les deux courses en même temps. C’est assez compliqué à faire. Je n’ai pas de temps entre le 200m 4 nages et 200m brasse. Donc pour le moment on est à 75% sans brasse, et 25% avec. Il y a un risque avant une finale. Soit je me le garde pour les Jeux, soit j’en fais un... On verra bien. On n’a pas encore décidé."

Léon Marchand a déjà ce type de problèmes de riches la veille, avec le 200m papillon et le 200m 4 nages. Mais sur ce cas-là, la finale du 200m papillon est placée avant la demi-finale du 200m 4 nages avec un temps entre les deux courses de près de trente minutes. Le risque à prendre n'est donc pas du tout le même.

La semaine de Léon Marchand

Dimanche :

Série du 400m 4 nages le matin et finale du 400m 4n le soir (14h21 en France)

Lundi :

Pas de course

Mardi :

Série du 200m papillon le matin et demi-finale du 200m papillon le soir (14h33 ou 14h39 en France)

Mercredi :

Série du 200m 4n

Finale du 200m papillon à 13h53 et demi-finale du 200m 4n à 14h29 ou 14h35 selon sa 1/2

Jeudi :

Série du 200m brasse

13h43 ou 13h50: demi-finales du 200m brasse et finale du 200m 4n à 14h03.

Vendredi :

14h24: la finale du 200m brasse et 14h40 la Finale du relais 4x200m

Samedi :

Pas de course

Dimanche :

Relais 4x100m 4n